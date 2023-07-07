美6月非農就業低於預期 美元指數走弱

美國自動數據處理公司（ADP）6日公布6月「小非農」ADP全國就業報告，超出市場預期一倍多，引起市場一陣騷動，但7日公布的6月非農就業報告卻跌破外界眼鏡，新增就業顯著低於預期。

7日美國勞工統計局公布數據顯示，美國6月非農新增就業20.9萬人，預期22.5萬人，5月份數據從33.9萬人下修至30.6萬人。在此之前，新增就業連續14個月超過市場預期。

6月失業率從5月下降0.1個百分點至3.6％，與預期一致。

6月平均每小時工資年增4.4％，預期4.2％，前值為4.3％；月增率為0.4％，預期0.3％，前值從0.3％上修至0.4％。

6月勞動力參與率為62.6％，預期和前值均為62.6％，數據顯示有更多人進入勞動力市場。

資料公佈後，美元指數短線走低約50點後反彈，21:04分報102.9164。

（工商 康彰榮）

美國勞工統計局7日公布6月失業率，從前一個月的3.7％略降至3.6％、符合市場預期。不過非農就業人數單月增加20.9萬人，則低於市場預料的22.5萬人，並創下2020年12月以來單月最小增幅。

在就業報告公布後，美股期指波動不大，美國兩年期與10年期公債殖利率雙雙走低、美元指數也下滑至102.75、至於紐約金價則上漲7美元到每盎司1,926.8美元。

（工商 蕭麗君）

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