效仿中國 印度也要去美元化

從去年以來，印度央行開始讓10幾家當地銀行業者與18個國家，在進行貿易活動時，利用印度盧比來結算，包括阿拉伯聯合大公國以及沙烏地阿拉伯等產油大國，還有部分南亞國家等。但經過一年多之後，印度打算不依賴美元的進度，幾乎還在原地踏步。

彭博社指出，過去一年多上述使用盧比來結算的金額只有100億，約1.2億美元，由於成效不彰，印度也沒有公布官方數據。相較之下，只是印度上個財年貿易總額1.2兆美元的九牛一毛而已。

印度總理莫迪有雄心壯志，希望能讓自己國家名列全世界經濟成長最快速的名單中。同時，也將自己視為疫後將取代中國大陸的世界工廠地位。但印度想在全球愈來愈壯大的話，勢必要面對盧比國際化的問題。

這個亞洲大3大經濟體仍然緊盯著資本的動向並加以控管，還有經常帳長期出現赤字，以及出口比重只占全世界約2%等，都不利於想要減少對美元的依賴程度。

一本由康奈爾大學教授所寫的美元陷阱（The Dollar Trap）內文中有提到，印度盧比想要成為重要的國際貨幣，不僅與印度國際政經實力有關，同時也攸關資本帳（capital account）的開放程度以及印度金融市場的品質等。

印度政府最近很煩惱，因為想用盧比支付向俄羅斯買入大筆石油的交易過程並不順遂。調研單位Kpler統計，光是5月期間，俄國就占了印度進口石油數量差不多一半左右，去年2月底俄烏大戰前還不到2%。

因為匯價波動太大，俄羅斯不願接受盧比，反而比較喜歡人民幣或阿拉伯聯合大公國的錢幣。因此，俄印兩國不平衡的貿易關係，逼迫印度每個月有高達10億美元的盧比資產滯留在海外。

為了解決盧比過多問題，印度建議外國政府投資自己的公債商品。另外，印度在開放市場方面，一直保持謹慎態度。就在不久前，印度拒絕讓國際債券平台上的交易免稅，即使這個平台可讓印度更容易被納入全球債券指數內。

之前，印度也撤回在海外市場發行主權債的計畫。上周，印度央行自圓其說地解釋，盧比國際化是一個過程，並不是一定要在某些特定日期之前，一定要完成的事情或目標。

至於一直在推進去美元化的中國大陸，已與巴西達成了一項以本國貨幣結算貿易的協議，就是要打破都是使用美元的傳統。同時，甚至法國也開始用人民幣來交易。

根據國際結算系統SWIFT最新統計，5月份人民幣用作全球支付貨幣的比重排名第5，達2.5%，印度盧比連前20名都沒打入。國際清算銀行（BIS）也調查，就全球外匯交易金額來說，人民幣占7%，而盧比只有1.6%。IMF（國際貨幣基金組織）預估，到了2028年底，中國大陸將成為全球經濟成長第2大貢獻大國。

（時報資訊 柳繼剛）

延伸閱讀

上合峰會曝2件事大幅加快「去美元化」

全球再掀熱議 一次看懂何謂去美元化

埃及申請加入金磚國 直言為去美元化舖路