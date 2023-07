颱風戰機將轉賣沙國 它援烏摩擦暗濤洶湧

颱風戰機要默默轉賣沙烏地 它援烏摩擦暗濤洶湧

西方國家聲援烏克蘭,紛紛承諾提供基輔坦克,甚至戰機等武器以抗俄。然而,德國銷量最大的《畫報》(Bild)報導,原本柏林預定要提供基輔歐洲戰機(Eurofighter)公司的「颱風」(Typhoon)戰機,但如今卻悄悄改變軍售策略,要將它們轉賣沙烏地阿拉伯,而在政界引發爭議。

據《保加利亞軍事網》(BulgarianMilitary.com)6日報導,《畫報》指出,由於西方遲遲不提供戰機,烏克蘭和這些盟友的摩擦與日俱增。儘管德國約有140架「颱風」戰機,但卻選擇不給基輔戰機,甚至不肯訓練烏克蘭飛行員,使雙方緊張變本加厲。

考慮到沙國荷包滿滿,相對的烏克蘭經濟陷入困境,德國聯邦政府審慎地打算,要將近50架「颱風」戰機出口到沙烏地,使問題變得更複雜。德國綠黨領導人何懷特(Anton Hofreiter)便公開批評德國總理蕭茲(Olaf Scholz)政府的決定,他強調,「我們不能在拒給烏克蘭武器的同時,又供應獨裁政權先進武器。」

有趣的是,德國並非唯一不肯提供基輔戰機的北約成員。《畫報》便嗆聲,「難道西方不想要讓烏克蘭贏得這場戰爭嗎?」不過,它似乎忽略了持續援助烏克蘭可能對德國經濟造成的影響。由於俄羅斯侵略烏克蘭,以致歐盟和美國嚴厲制裁莫斯科,但德國卻是俄羅斯最大的貿易夥伴之一,連帶也遭受嚴重衝擊。

「颱風」是雙引擎戰機,長15.96米、翼展10.95米、高5.28米,最大起飛重量為23,500公斤,而外掛重量最多可達7,500公斤。至於它和F-16相比,究竟何者對烏克蘭反攻較有助益,則取決於烏軍的特定需求。這兩款戰機雖然都有強大的戰力,但「颱風」反應十分敏捷,很適合空戰。此外,它有強大的發動機和先進航電設備,能在高空以高速飛行。

反之,F-16以功能多和調適性強聞名,能針對空戰、對地攻擊和偵察等各式任務調整配置。經過美國和世界各地其他空軍實戰驗證,立下許多戰功。

而烏克蘭必須根據任務目標、地形和天氣狀況,還有飛行員及支援人員的能力、經驗等因素來做決定。值得一提的是,基輔要考慮的,還包括成本等其他因素。其實歸根究柢,最大的問題仍在於——能不能拿到手。

文章來源:No Eurofighters for Ukraine, quietly they’ll be sold to the Saudi

(中時新聞網 楊幼蘭)