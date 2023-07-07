表情符號別亂回！法官判這1手勢等同簽名

現代人暢遊網路世界，常會使用表情符號（emoji）作為傳達訊息的工具，一個簡單的圖案就能代替千言萬語，十分便利。不過日前加拿大一名農夫因為在交易時使用了「比讚」手勢，引起買家誤會，最近法院判決結果出爐，法官認定該表情符號具備「數位簽名」效力，已經是加拿大社會的「新現實」。最終判定該名農夫敗訴，慘賠61,442美元（約新台幣192萬元）。

根據英國廣播電台（BBC）、《衛報》報導，這起糾紛可回溯到2021年3月，加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）一名穀物買家透過客戶群組發出訊息，表示有意以每蒲式耳17加幣的價格，向農民收購86公噸亞麻。當地農夫阿赫特（Chris Achter）看到了這則消息，便和該買家通了電話，隨後也收到對方以訊息傳來一張合約照片，上面註明交付亞麻的期限為11月，並請他「確認合約」。

阿赫特收到照片後，回覆了一個「比讚」的大拇指表情符號，但是到了11月，買家卻沒有收到貨品，而當時亞麻的價格已經上漲。該買家於是上門理論，他指出，「比讚」等於認可該筆合約內容，交易就此成立；但阿赫特卻辯稱，他順手回個手勢，表示自己已經收到文件，不代表同意交易，兩人因此鬧上法院。

此案法官基恩（Timothy Keene）指出，根據字典上的定義，「比讚」意味著「在數位通訊中用來表達同意、批准或鼓勵」。他也參考了過去發生在以色列、紐約和加拿大的類似案件，了解到法院「不能（也不應該）阻止這股趨勢」。雖然簽名才是一個人身分的「典型代表」，但在科技的推波助瀾下，使用表情符號「比讚」也能作為電子簽名，成為確認文件的方式之一。

最終法院判定阿赫特敗訴，且因未能履行合約，必須賠償買家的損失共61,442美元（約新台幣192萬元）。

文章來源：Canadian judge rules thumbs-up emoji can represent contract agreement

文章來源：Farmer fined $61,000 for using thumbs-up emoji

（中時新聞網 黃凡甄）

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