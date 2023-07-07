美國防儲備沒有鎵 專家：庫存撐不過6個月

中國宣布8月起對半導體和電子設備關鍵材料鎵（Gallium）和鍺（Germanium）實施出口管制，專家警告，在這項管制於下個月生效前，鎵的替代來源無法立即補上，而現有的供應量只能維持幾個月。

中國商務部與海關總署周一以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經許可下不得出口。

鎵是用於雷達和無線電通訊設備、衛星和發光二極體（LED）等產品的關鍵材料。鍺則用於高速運算晶片、塑料和夜視裝置及衛星圖像傳感器等軍事設備。

美國國防部發言人周四表示，目前美國有鍺金屬的戰略儲備，但沒有鎵金屬的儲備，國防部將依據《國防生產法》第三章的授權，擴大鎵鍺等微電子及太空供應鏈關鍵材料在美國國內的開採與加工。

Critical Minerals Institute所長Alastair Neill警告，中國以外的鎵金屬庫存最多也撐不過6個月，很快就會感受到衝擊。但要建造一座工廠需要幾年時間，且需要砸錢投資，如果中國在這段期間改變立場，那麼這些投資可能得不到回報，「你將被這龐大而無用的投資給困住，這是最大的挑戰」。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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