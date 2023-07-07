日圓先生鐵口：美日利差擴大 日圓續看貶

素有日圓先生美譽之稱的榊原英資（Eisuke Sakakibara）於7日預估，因日本與美國雙方的貨幣政策截然不同，故日圓日後有機會改寫，去年曾創下的30多年新低紀錄。

榊原英資之所以被稱為日圓先生，是因為在1997至1999年擔任日本財務省副大臣期間，曾說過日圓可能還會續貶至少10%。日本央行當時跟現在一樣，都是堅持實施超寬鬆貨幣政策，聯準會那時為了打壓通膨也是拼命升息。

亞洲匯市7日早盤時，日圓兌一美元在143.80至144.20狹幅整理，變化並不大。印度經濟研究所（IIES）認為，也許到了明年，日圓可能就會貶破160，屆時，日本政府應該會進場阻貶。

美國公債下跌之下，市場又開始左手賣日圓，右手買進報酬率較高的美元，故做空日圓又捲土重來。今年迄今，日圓兌美元匯價大貶9%，是表現最差的G10（十大工業國）成員國。

日圓頻頻走貶，也讓日本政府很緊張，之前一直用口頭干預方式，希望日幣波動不要太大。去年曾正確無誤預測，日圓兌美元匯價會貶至150的(木神)原英資，現在又預估除非日本央行開始實施緊縮政策，否則日圓可能還會續貶。

這位日圓先生表示，要看到日本不再是負利率以及放棄對公債殖利率控制的話，應該會同時出現在明年底左右。再者，萬一日本景氣真的很好的話，明年很可能會改採緊縮政策。

2023年9月期間，當日圓貶到145.9價位後，日本央行開了一場會，會後日本政府就決定進場阻貶。同時，這也是25年以來第一次進行干涉，目的就是不要讓日圓貶太多。

沒想到才經過一個月，10月時日圓一下子又貶到152，所以日本政府又進場干預。根據統計，日本政府在去年一共砸了650億美元，只為了穩住日圓匯價。

榊原英資說，約25年前還是財務省副大臣的時候，在東京時間凌晨兩點起床，監看日圓在美國匯市的表現，必要時會進場干預。日圓先生也認為，無預警干涉應該還是讓日圓走升最好方式。倘若市場沒有防範，突然進場的話會更有效果。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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