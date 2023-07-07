陸鎵鍺出口限制 傳歐盟要求縮小管制範圍

中國商務部本周稍早宣布對半導體原材料鎵、鍺實施出口管制，引發美歐反彈，外媒6日引述消息人士報導，歐盟官員目前正就此與中國進行討論，欲要求中國縮小管制範圍，並強調中方的管制措施必須以明確的國安疑慮為依據，

中國於3日宣布，自8月1日起為了維護國家安全與利益，將對金屬鎵、鍺相關物項實施出口管制，必須申報諸如最終買家的詳細資訊，且未經許可不得出口，此外更暗示出口管制可能進一步擴大至各種稀土金屬。此次管制引發美國及歐盟的反彈，歐盟對此表示，上述材料廣泛用於科技產品，擔心中國試圖把關鍵原物料武器化。

綜合外媒所述，歐盟希望確保中國的出口管制是基於明確的國安理由，且必須遵守世界貿易組織（WTO）的規範。歐盟官員目前正與中國以多層次討論這波管制，同時也已展開評估，盼釐清各產業和成員國會受到的影響，也試圖找出可以採取的下一步行動，不過，此次管制的實際影響仍要取決於中國政府執法的程度。

中國商務部發言人舒珏廷6日指出，中國此決定並非針對任何特定國家，也有提前透過對話渠道通知歐盟和美國，不過知情人士表示，在中國官方宣布前，駐中歐盟官員僅有很短的時間向歐盟回報。

雖然中國強調這項新措施是出於國家安全考量，但時值荷蘭政府發布新出口管制之後，以及美國財長葉倫（Janet Yellen）訪中的前夕，歐盟官員預估，中國會向荷蘭政府施加壓力，要求其放寬出口限制，也會拉高反制力道。

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