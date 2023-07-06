Meta推Threads搶客 推特揚言提告

Facebook母公司Meta於5日推出新社群平台「Threads」，被視為是推特（Twitter）的勁敵，推特的律師6日去信Meta執行長祖克伯（Mark Zuckerberg），指控Meta盜用商業機密，並揚言將對其提起訴訟。

Meta於5日推出了有「文字版Instagram」之稱的社群平台Threads，上線不到一日便吸引逾3,000萬名用戶，其功能近似於推特，不過目前尚未有任何廣告，也未有付費訂閱機制，因而被視為是推特的勁敵。

新聞網站Semafor於6日報導稱，推特的律師​​斯皮羅（Alex Spiro）6日致函祖克伯，信中指責Meta雇用推特前員工，這些員工曾經、且持續地接觸推特的商業機密。

斯皮羅在信中強調，推特計劃嚴格執行其智慧財產權，要求Meta立即採取措施，停止使用推特的任何商業機密或其他高度機密資訊。於此同時，推特董事馬斯克（Elon Musk）在推特上回覆相關新聞，留言中寫下「競爭是好事，但作弊則不然」。

Competition is fine, cheating is not — Elon Musk (@elonmusk) July 6, 2023

Meta發言人史東（Andy Stone）在Threads 發布貼文表示，Threads的工程團隊中沒有任何人是推特前員工。

智慧財產權法學專家對此指出，推特若要對Meta提出竊取商業機密的指控，將需要拿出更多細節，僅僅以僱用前員工以及創建類似的網站等說法，不太可能支持其目前的控訴。

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