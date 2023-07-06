這國上半年餐飲業破產家數 30年新高

儘管日本在鬆綁疫情和旅遊限制之後，餐飲業迎來顧客回流，但是東京商工研究今（6）日公布最新調查統計數據顯示，今年上半年日本餐飲業的破產家數高達424家，創近30年來新高。

今年上半年日本餐飲業的破產家數比去年同期增加78.9%。據統計，受到新冠疫情相關影響而破產的達288家，其中有52家是因無法償付疫情期間取得的「零零（零利息零擔保）融資」貸款。

在疫情期間興起的行業也面臨退燒的窘境。以行業類別來看，外賣服務業破產的數量多達31例，較去年同期大增210%，外帶服務業者破產數也增加137.5%，增幅分居第一與第二。

在新冠疫情期間，日本政府提供餐飲業許多配合停業、縮短營業時間等多種資金的慷慨援助。不過之後餐飲業的營收遲遲無法完全恢復，而在政府的支援措施陸續結束後，電力與天然氣價格的飆升、物價的上漲以及勞動力成本的上升，加重了餐飲業的經營困境。

日本信用調查機構東京商工研究在6月的調查中發現，所有因新冠疫情而裁員的餐廳都面臨了人力短缺的困境。後疫情時代，人潮逐漸回流，但許多餐館卻招不到足夠的員工，因此流失商機。加上物價與電費等經營成本增加，今年日本餐飲業的破產家數可能創下歷史新高。

（ 中時新聞網 賴宇萍）

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