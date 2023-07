Threads惹毛馬斯克? 狠酸IG太假掰

臉書母公司Meta今(6)日推出Instagram版的類推特應用程式「Threads」,被視為推特的強大競爭對手。Meta的造勢活動似乎惹毛了推特現任老闆馬斯克,他透過推文狠酸,自己寧願在推特上被陌生人攻擊,也不願沉溺於Instagram上的幸福假面,隱藏內心的痛苦。

據《Business Insider》網站報導,Meta推出Threads,顯然讓馬斯克老大不爽。在Threads上市這一天,一名推特用戶PO出馬斯克在2018年8月21日的電子郵件截圖,馬斯克在這封郵件中宣布他剛刪除了自己的IG帳號,還批評IG是個令人失望的爛產品。

這個翻舊帳的推文似乎讓馬斯克找到發洩怒氣的窗口。他隨即回應表示,寧願在推特上被陌生人攻擊,也好過在IG上假裝快樂。

當另一名推特用戶用一張只有Ctrl、C、V這3個鍵盤按鍵的照片來描述Meta的新應用程式,暗諷Threads根本就是推特的複製貼上版,馬斯克也迅速用一個「笑哭」的表情符號來回應。

