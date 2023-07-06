一名少年之死 為何引發法國大暴動？

從六月底持續至6日的法國暴動不只大眾運輸等公共設施被破壞，許多民眾及店家的私人財產亦遭波及，也因為街頭一片混亂，開放戶外座位的餐飲業者、露天舉辦的男裝時尚秀等都大受影響，初估法國企業損失逾10億歐元，此事引發的動盪將讓法國經濟雪上加霜。

法國發生大暴動的原因是什麼

一名阿爾及利亞裔17歲男孩奈爾（Nahel Merzouk）6月27日在巴黎郊區因拒絕攔檢，遭到員警近距離朝胸部開槍後身亡，法國警方在第一時間隱瞞真相，開槍警察表示，當時奈爾要開車撞擊他，讓他認為生命受到威脅，因此開槍射擊。但奈爾遭到射殺的影片在網路上流傳，畫面中顯示奈爾車子行駛的方向顯然是要離開員警、而非撞擊。

影片流傳後引發法國全國各地連日的暴動和騷亂，暴徒放火砸毀路邊商家玻璃門窗，焚燒車輛與垃圾桶，甚至到圖書館、學校、商場等機構內縱火，商店也被闖入打劫。

這起事件激起民眾對警察暴力、種族主義的長年不滿。法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）在推特宣布有150人被捕，法國總統馬克宏則表示，有人利用奈爾之死合理化暴行，「利用這名青少年之死是令人無法接受的」。奈爾的祖母在7月2日出面呼籲停止暴力，親友則要求讓警察接受更好的訓練、警察也有武器管制、重新審查警察動用致命武力的法規。

截至6日，共有約4,000人在騷亂中被捕，其中有1,200名是未成年人，最年輕的被拘留者甚至只有11歲。根據法國BFM電視台近日報導，法國政府有意處罰那些參與其中的年輕人的家庭，法國總統馬克宏甚至提議對他們進行罰款。

法國大暴動造成的影響

根據CNN報導指出，法國商業協會稱，這起暴動已經造成超過10億歐元（約11億美元）的損失。

法國財政部長勒梅爾（Bruno Le Maire）5日表示，抗議者襲擊了近400家銀行分行和500家街角商店。勒梅爾在接受 CNN 記者採訪時表示，被搶劫的商店總數為1,000家，並補充說這些企業得到了政府的支持。不過，勒梅爾表示，這起暴動不會對法國經濟成長產生深遠影響。

但除了公共設施及在地商家的財物損失，許多人質疑法國的國際形象因暴動遭到損害，恐怕影響即將到來的奧運。

然而，巴黎負責運動項目的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）表示，將會做好所有奧運需要的安全需求，並補充干擾情況「毫無疑問地」一定會發生。法國體育部長歐迪亞卡斯特拉（Amelie Oudea-Castera）稱，政府「近日已經採取措施，再次加強與明年奧運相關基礎設施的安全。」

法國長期的種族問題和警方執法不公浮上檯面

此次是法國多年來最嚴重的一次暴亂，從奈爾事件也可看出種族主義現象在法國非常普遍，尤其是在警察當中更為明顯。有調查指出，「非裔或阿拉伯裔外觀的年輕人」被攔下檢查身分的可能性，甚至是其他人口的20倍。

由於警察反應暴力情事增加，法國在2017年讓員警能更廣泛地使用槍枝。有民眾認為這項法律改變使交通有關的槍擊事件增加。

根據中央社報導，社會學家特龍（Fabien Truong）在接受世界報專訪時提到，示威者大多是和奈爾年齡相仿的男性，他們會如此激動的原因，是因為「這個人很可能是我」。他表示，大多郊區年輕人都有和警方爭吵、衝突的回憶。巴黎郊區理化老師齊拉茲（Chiraz）也表示郊區的孩子經常目睹警察盤檢、搜身、謾罵、追捕與暴力糾紛，「警察暴力成為他們生活的一部分，他們不覺得警察是種保護」。

出於警察的恐懼，即使沒做錯事，看到警察時他們的第一反應就是開溜。特龍就提到，2005年兩名男孩因拒檢逃跑卻誤觸高壓電而亡最後被證實並沒有犯罪。

但法國外交部聲稱對法國種族主義的指控毫無根據，強調警方堅決反對種族主義和一切形式的歧視。

歐美各國種族歧視案例層出不窮

法國世界報（Le Monde）的一篇社論中寫道，這起暴動事件讓人想起2020年弗洛伊德（George Floyd）遭白人警察壓頸喪命，引爆全美各地及包括巴黎在內的國際社會數月的示威活動。

該事件發生於2020年5月，弗洛伊德在明尼蘇達州的明尼阿波利斯市（Minneapolis）被4名白人警察攔下並上銬，他當時趴在地上，並無武裝，一名警察卻用膝蓋壓制他的後頸超過5分鐘，使弗洛伊德最終斷氣。

當時各方消息與警方壓制影片在網路上瘋傳，引爆全美抗議活動，更進一步升級成警民衝突，全美40座城市實施宵禁，白宮外圍也聚集抗議人士。蘋果、微軟、Uber、星巴克與Nike等多家美國企業也表態聲援抗議行動。

為了表達對「弗洛伊德之死」的不滿，推特將官方帳號背景換成黑色、圖像從經典藍鳥換為黑鳥，並在自介欄位加上「黑人的命也是命」（#BlackLivesMatter）的標籤。