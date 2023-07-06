全球連2天飆新高溫 過「這時間」有望緩解

美國國家環境預測中心（US National Centers for Environmental Prediction）在本週一（7月3日）測到全球均溫17.01°C，寫下有史以來最熱的一天，不過這個紀錄只維持了短短24小時就被打破，本週二（7月4日）再測得全球均溫為17.18°C，比前一天上升了0.17°C。專家指出，由於每年最高溫通常出現在七月底，過完這個月後，溫度才可能稍微下降。

根據美聯社、《衛報》報導，聯合國世界氣象組織（WMO）4日宣布聖嬰現象（El Niño）正式回歸。上一次聖嬰現象出現在2016年，創下全球平均16.92°C的溫度，直到最近被超越。

美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA）首席科學家卡普尼克（Sarah Kapnick）表示，由於聖嬰現象引發太平洋海溫升高、改變各地氣候，加上人類使用煤、石油、天然氣等化石燃料，兩大因素加在一起，導致了地球「發高燒」。

這種引發全球升溫的現象很可能會持續好一段時間。研究大氣輻射的德國萊比錫大學（Leipzig University）研究員浩斯坦（Karsten Haustein）指出，未來幾天的氣溫可能會小幅下降，不過由於全球一年中的最高溫落在7月底，因此接下來氣溫極有可能會再度攀升，「今年7月有可能成為最熱的一個月。」

科學家通常使用更長的時間，像是幾個月、幾年甚至幾十年來追蹤地球的暖化現象，因此每天的高溫紀錄較不具觀測意義，但這些數字仍能指出地球出現問題，氣候變化已經進入人類未知的領域。

文章來源：Tuesday was world’s hottest day on record – breaking Monday’s record

文章來源：Tuesday set an unofficial record for the hottest day on Earth. Wednesday may break it.

（中時新聞網 黃凡甄）

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