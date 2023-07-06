拜登無情切割陸經濟怎救？專家曝關鍵

從美中貿易戰到晶片戰爭，美國與歐盟近來掀起去風險的討論與行動，主要目的是為了降低對大陸的依賴，至於北京該如何克服這一波浪潮，專家建議，最有效的方法是創造難以複製且具有巨大吸引力的市場與經濟環境，才能將任何制裁手段擋在家門外。

南華早報報導，經濟學家、卡內基國際和平基金會高級研究員Yukon Huang分析指出，由於美國總統大選即將到來，美國內部會掀起反華情緒，經濟與政治狀況將影響去風險的程度，歐洲的看法則取決於俄烏戰爭的結果，且是否能割捨與大陸的交流。

然而Yukon Huang認為，大陸度過去風險的關鍵仍在於自身經濟發展，「對於外國企業而言，去風險取決於大陸的經濟前景，陷入長期經濟停滯的大陸很容易成為去風險的目標，但如果市場規模、勞動力和成本能創造一個充滿活力且快速成長的環境，大陸將成為外國企業在其他國家難以複製的市場。」

Yukon Huang提到，大陸經濟的問題是結構性問題，而非周期性因素，提供補助、消費刺激甚至放鬆貨幣政策都很難徹底解決問題，需要重新思考國家在控制資源與勞動力市場的作用，尤其私人企業仍受到過度監管且資金不足，但私人企業的效率卻高於國家企業。

Yukon Huang喊話，大陸官方需要做出大膽改革，才能在下一個十年實現經濟快速成長的目標，進而讓去風險成為國際社會不切實際的想法與目標。

（中時新聞網 郭宜欣）