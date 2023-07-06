美晶片專家 大陸才是晶片戰的始作俑者

做賊喊抓賊？美作家曝大陸是晶片戰元凶 親吐關鍵原因

以撰寫《晶片戰爭—全球最關鍵技術的爭奪戰》一書而聞名的克里斯·米勒（Chris Miller），近日接受韓媒訪問時指出，大陸晶片業的大規模補助活動，可能會使晶片競爭進一步升溫，他認為這樣的政策，打造出一個不公平的競爭環境。

米勒接受韓國先驅報訪問時說，美國的《晶片和科學法案》，目的是鼓勵在該國設廠的全球晶片製造商，這是在反制大陸培養自家晶片業，以切斷與全球供應鏈連結的一項計畫。

米勒強調，從《中國製造2025》計畫，可以明確看出北京的盤算，大陸把大規模補助政策做為主要戰略，在此背景下，他預期晶片競爭將持續升級。

米勒提到，過去大陸技術並不先進，外界以前容忍著大陸的高補貼和技術轉移政策，但大陸在過去10年已取得實質進展，對關鍵高科技產業包括半導體、顯示器和電池等產生威脅，使得大陸主要貿易國家，也認為必須開始推動補助政策，才能讓自國企業保有競爭力。

至於大陸是否能在晶片領域成為霸主？米勒則說，大陸希望在晶片領域取得優勢，因此每年向晶片產業投入上百億美元，但現在正面臨2大難關，首先是半導體技術太過複雜，加上美國、日本和荷蘭正限制向大陸出售製造先進晶片的工具、材料和零件等，是目前面臨的龐大挑戰。

美國政府去年10月公布新一輪對大陸晶片的禁令，大陸則自今年8月1日起，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，外界認為，北京是想報復美國等國家對晶片製造設備的出口限制。

（中時新聞網 邱怡萱）

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