Fed威廉斯:通膨過高 數據支持進一步升息

美國聯準會的三把手、紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）於5日指出，他完全支持聯準會在6月按兵不動的決策，但這場對抗通膨的戰役尚未告終，聯準會仍需進一步升息。

聯準會於6月會議上決定維持利率不變，但也同時釋放強烈的鷹派信號，根據上月釋出的利率點陣圖，三分之二的官員預計今年利率將高於5.5%、意味著年內將再升2碼，利率高點預期中位值則拉提高至5.6%，高於經濟學家和投資人的預期。

威廉斯周三指出，住房通膨雖顯示出改善的跡象，但整體通膨仍然過高，且潛在住房需求仍然普遍存在，經濟增長具有韌性，當前的通膨水平仍無法令其感到滿意，基於目前已經取得的數據，他並不認為聯準會已完成降低通膨的任務，聯準會若要解決供需失衡問題，仍有很長的路要走，在利率方面還有更多工作要做。

不過，他也強調，6月暫停升息的決定實屬正確，此舉讓官員有時間評估下一步行動。

威廉斯補充表示，利率將維持在限制性的水平達到相當長的一段時間，而利率的最終路徑仍會取決於通膨和經濟的發展。

聯準會於5日公布6月利率決策會議的紀要，內容指出，幾乎所有官員在6月會議上都認同暫不升息，但多數人認為未來還會進一步調升利率，不過速度將會比去年初以來的升息步調來得慢。

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