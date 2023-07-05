Fed升息未完 道瓊挫129點 特斯拉連6紅

華爾街股市5日從假期休市中恢復交易，四大指數集體低開，道瓊工業指數盤初最深跌逾190點，標普500指數與那斯達克指數最深跌0.4%，那指盤中一度黑翻紅，惟聯準會6月會議紀要顯示升息周期未完待續，四大指數終場齊收黑。

道瓊工業指數收盤下跌129.83點，或0.38%，收在34,288.64點；標準普爾500指數下挫8.77點，或0.20%，收在4,446.82點；那斯達克指數挫跌25.11點，或0.18%，收在13,791.66點；費城半導體指數下滑81.30點，或2.20%，收在3,622.32點。

數據方面，美國5月工廠訂單月增0.3%，遠遜預期的0.8%，扣除運輸的工廠訂單月減0.5%，較前值跌幅翻倍，但5月耐用品訂單月增1.8%，略高於預期與初值1.7%，扣除飛機非國防資本耐久財訂單月增率終值 0.7%，與初值持平。

政經方面，聯準會於5日公布6月會議紀要，內容顯示，儘管部分官員希望6月持續升息，但大多數官員皆認同6月暫停升息為合適做法，藉此機會評估先前10次升息的影響，此外，幾乎所有決策官員皆預估今年仍有多次升息，但升息步伐較此前放緩。決策官員仍維持原先的預測，預料美國經濟今年將陷入輕度衰退，失業率將面臨上行風險。聯準會將於本月25至26日召開利率決策會議。

會議紀要出爐前，2年期美債殖利率最深下行近6個基點至4.88%，10年期美債殖利率則是在美股盤初止跌轉漲，升8個基點至3.93%，刷新3月初以來的四個月最高。在聯準會發布紀要後，美債收益率V型反彈，2年期美債殖利率轉漲至4.95%，10年期美債殖利率一度小幅下行，隨後漲幅重新擴大，漲近10個基點至3.95%。

另外，石油出口國組織及盟友（OPEC+）5日於維也納召開會議，阿拉伯聯合大公國能源部長馬茲魯伊（Suhail al-Mazrouei）向媒體表示，該國已為OPEC+的供應限制作出足夠貢獻，因此暫時不會加入自願額外減產行動。

個股方面，特斯拉在日本市場下調Model 3和Model Y兩款電動汽車的售價，自本月初開始生效，該公司股價攀升0.95%，收在每股282.48 美元，為連六個交易日收紅，且漲至逾九個月高位。

科技巨擘Meta預告將在美東時間6日推出以文字對話為主的應用程式「Threads」，有望成為推特的競爭對手，此消息激勵Meta股價勁揚2.92%，收在294.37美元，創下17個月以來新高。

龍頭科技股5日普遍收紅，Google攀升2.07美元，漲幅1.72%，收在122.63美元；亞馬遜收漲0.16美元，漲幅0.12%，收130.38美元；微軟上揚0.16美元，漲幅0.05%，收報338.15美元；蘋果則下滑1.13美元，跌幅0.59%，收在191.33美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫跌2.16美元，跌幅2.09%，收在100.99美元；日月光ADR收黑0.19美元，跌幅2.42%，收7.65美元；聯電ADR下挫0.18美元，跌幅2.28%，終場收報7.70美元。

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