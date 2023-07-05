這國遭諷淪一帶一路苦主 駁落入債務陷阱

中國在巴基斯坦推展「一帶一路」倡議，推動「中巴經濟走廊」建設，卻遭批是造成該國陷入經濟危機的「元兇」。但巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）接受日媒採訪時強調，原因並不是中國的「債務陷阱」。

外界質疑，建設「中巴經濟走廊」為巴基斯坦帶來沉重債務負擔，讓巴基斯坦淪為「一帶一路」的苦主。中國是巴基斯坦最大的借貸國，巴基斯坦三分之一的外債是欠中國的債務。有媒體指出，如果巴基斯坦拖欠債務，該國的重要建設使用權將落入中國之手。

不過巴基斯坦外長比拉瓦爾接受《日本經濟新聞》的書面採訪時指出，中國提供的大部分援助是投資和優惠貸款，並不會導致重要的基礎設施被中國掌握，「巴基斯坦陷入中國『債務陷阱』的觀點是錯誤的」。

今年5月，比拉瓦爾在伊斯蘭堡與中國國務委員兼外長秦剛舉行第4次中巴外長戰略對話時，兩人就同聲拒絕巴基斯坦是「債務陷阱外交」受害國的指稱。比拉瓦爾當時就指出，「中國投資與金融支持符合我們獨特和經過時間考驗的友誼。」

比拉瓦爾對《日本經濟新聞》表示，巴基斯坦的人口位居全球第5，豐富的勞動力資源絕對可以滿足外資的人力資源需求。他同時呼籲各國加強與巴基斯坦的貿易關係，以推動該國的經濟復甦。

（中時新聞網 賴宇萍）

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