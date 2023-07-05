迪士尼裁員 ESPN名嘴：下一個可能是我

美國迪士尼依照計畫在今年夏天進行大規模裁員，旗下的運動媒體ESPN亦不能倖免。在ESPN主持節目《First Take》的名嘴史蒂芬史密斯（Stephen A. Smith）很擔心自己進入下一波裁員名單，因為迪士尼高層下手很重，已有20位較為知名的主持人捲了舖蓋，包括退役球員傑倫羅斯（Jalen Rose）、退役總教練傑夫范岡迪（Jeff Van Gundy）以及史密斯的老搭檔凱勒曼（Max Kellerman）。

史密斯在YouTube頻道的節目說：「這還沒有結束，有更多人會被裁，是的，各位女士先生們，我可能就是下一個。聽我的忠告，身為黑人千萬別把任何事情視為理所當然，當白人打個噴嚏，黑人就要得肺炎了。」

觀眾都知道史密斯不喜歡凱勒曼，但是看到凱勒曼被裁，史密斯還是很難過，「我甚至會想念凱勒曼，我不希望他走，我希望他有工作。儘管不太可能，如果他願意打電話向我求助，我會毫不遲疑幫助他。」

史密斯是ESPN關注度最高、年薪也非常豐厚的主持人（年收1200萬美元），雖然他去年抱怨過自己的「低薪」，抗議白人與黑人「同工不同酬」，但是在迪士尼「重質不重量」的新政策下，他應該是比較安全的。他節目的常客帕金斯（Kendrick Perkins）這次也躲過了高層的大刀。

（中時新聞網 盧品青）

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