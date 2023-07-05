全球貨幣政策脫鉤 主要央行利率各走各路

根據彭博社（Bloomberg）所做的分析，僵固的通膨使美國和歐洲央行不得不維持緊縮政策，但其他地區與國家已經邁向自己的路，未來幾個月全球貨幣政策可能進一步脫鉤。

聯準會和歐洲央行料將在7月再度升息，其他有些央行也可能採取類似的政策路徑，但中國央行自上個月起開始放寬貨幣政策，而印度、南非等央行目前仍持續按兵不動。

土耳其央行才剛開始收緊政策，俄羅斯可能跟進。日本央行也正朝著某天取消其超寬鬆政策的方向前進。

Bloomberg Economics出具報告指出，在談到利率時，「多高」是2023年上半年投資人所面臨的主要大問題。我們認為，對許多央行而言，對抗通膨的第一階段已經接近尾聲，利率很快就會到頂。至於下半場，主要的問題是「多久」，我們的預測顯示核心通膨正在緩緩下降，如果經濟沒有突然遽跌，那麼美國、歐元區和英國等已開發經濟體一直到2024年中都不太可能降息。

這份報告對全球23家主要央行的政策走向提出預測，這些國家涵蓋了90%的全球經濟。以下為重點節錄：

●美國聯準會

目前聯邦基金利率區間上限為5.25%，彭博預估到2023年底為5.5%，到2024年底為4.75%。

市場押注聯準會在9月前升息25個基點，在11月前可能再升息25個基點，然後在明年降息5次、每次25個基點。

Bloomberg Economics表示，僵固的核心通膨可能促使FOMC將聯邦基金利率目標區間再調升25個基點，使該基準利率上限升至5.5%。之後隨著經濟活動降溫和失業率攀升，該美國央行將不再進一步升息，但儘管經濟走弱，聯準會可能選擇在今年餘下時間維持利率於最高峰5.5%不變，而非降息。

●歐洲央行

目前存款利率為3.5%，彭博預估到2023年底為4%，到2024年底為3.25%。

市場押注歐央到今年底再升息50個基點至4%，到2024年底將降息50個基點。

Bloomberg Economics表示，歐央的升息周期即將結束，歐元區的核心通膨已經到頂，貨幣緊縮對信貸環境造成重大影響。彭博預估歐央將在7月和9月再度升息、各升25個基點，這將使其存款利率升至更具限制性的4%水準。隨著核心通膨放緩，我們預期歐央將在明年6月首度降息。

●日本央行

目前的政策利率維持於-0.1%，彭博預估到2023年底仍為-0.1%，到2024年底升至0%。

市場押注直到明年，日銀基準利率都將維持於-0.1%不變。

Bloomberg Economics表示，日本央行的殖利率控制曲線（YCC）框架可能一直維持到2024年下半年，即使調整政策，任何新政策也將維持寬鬆立場，可能將政策利率錨定於0%，並持續購債。

●英國銀行

目前基準利率為5%，彭博預估到2023年底升至5.75%，到2024年底回落至5%。

市場抽注英國央行將至少再升息125個基點至6.25%到頂，然後在2024年降息50個基點。

英國央行在6月大幅升息50個基點，令投資人和經濟學家大感意外。Bloomberg Economics表示，如果通膨仍然意外炙熱，該央行可能在8月再度大幅升息。我們的基本預測情境是利率在11月升至5.75%到頂，比市場普遍預期低50個基點。此外，即使是我們更為鴿派的利率前景，我們也認為英國經濟正在走向衰退。

●中國人行

目前1年期中期放款利率為2.65%，彭博預估到2023年底為2.45%，到2024年底為2.35%。

數據顯示中國解封後的經濟復甦失去動能，中國央行在6月做出近一年來的首度降息，令市場看好中國政府可能持續放寬政策並推出更多激勵措施，但事實上北京當局在這方面的動作緩慢，經濟學家警告振興力道可能相當溫和。Bloomberg Economics則預期中國人行可能在下半年進一步降息和降準，以進一步提振經濟成長。

●其他主要央行

印度央行：目前附買回利率（Repo rate）為6.5%，彭博預估到2023年底仍為6.5%，到2024年底降至5.5%。

南韓央行：目前基準利率為3.5%，彭博預估到2023年底仍為3.5%，到2024年底降至2.75%。

澳洲央行：目前現金利率目標為4.1%，彭博預估到2023年底升至4.35%，到2024年底回落至3.25%。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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