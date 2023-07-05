史上最貴英足球員 兵工廠撒1.05億英鎊買他

傳聞已久的西漢姆聯後腰萊斯（Declan Rice）加盟兵工廠一案，終於在今（5）日塵埃落定，根據英媒《衛報》報導，兵工廠將以1億加上500萬英鎊浮動條款的轉會費簽下「三獅軍團」國手萊斯，將會在接下來的24個月分三期支付，但無論如何，萊斯都將成為史上身價最貴的英國足球員。

兵工廠端出1.05億英鎊轉會費為簽下萊斯的代價，也迫使英超冠軍曼城放棄搶人，西漢姆聯正式接受兵工廠的報價，不過雙方仍對轉會費細節僵持不下，因為球隊財務狀況，西漢姆聯希望在2024年底將轉會費付清，不過經由妥協後，將2025年夏天訂為最後付款日。

萊斯待通過體檢後，兵工廠就會正式官宣其加盟，如今萊斯也將成為隊史以來最貴的引援，打破左邊鋒佩佩（Nicolas Pepe）在2018年所保有的紀錄，也跨越同樣在今夏轉隊加盟皇馬的中場好手貝林罕（Jude Bellingham），登上最貴英國足球員寶座。

兵工廠新賽季野心十足，早前已從切爾西簽下德國好手哈維茲（Kai Havertz），為了替萊斯騰出空間，兵工廠預計將會出售查卡（Granit Xhaka ）、帕特伊（Thomas Partey），代表球隊補強工作尚未停歇。

（中時新聞網 黃嘉彣）

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