SVB後遺症 英央擬要求外資銀行設子公司

英國《金融時報》（Financial Times）引述消息人士報導，英國央行考慮祭出措施，要求跨國銀行須將其在英國的業務登記為子公司。

綜合外媒所述，自今年三月美國矽谷銀行倒閉後，英國央行便考慮推出應對措施，可能會降低外國銀行以自有資本和流動性赴英設立子公司的門檻， 如此一來當外資銀行出現問題時，英央便得以更輕易接管銀行的英國業務。

英國央行執行董事班傑明（Nathanael Benjamin）於3日表示，該行將重新審視跨國銀行的分行成為子公司的門檻。然而此舉恐怕無法獲得金融界的支持，因設立子公司所需的成本遠高於設立分行。

外國銀行協會的執行長弗蘭奇（Giles French）指出，分行結構是倫敦成為國際金融中心的關鍵一環，任何門檻相關變動都應經過審慎評估，以避免成為跨國銀行在英國開展業務的絆腳石。

根據英國當前的監管模式，英央建議擁有1億英鎊零售和小型公司交易存款的銀行設立子公司，另外，當銀行擁有逾5,000家零售和型企業客戶時，也可能需要設立子公司，不過這並非硬性門檻，可能會因公司而異。

《金融時報》引述消息人士報導，美國矽谷銀行倒閉事件突顯了設立子公司的益處，因此促使英央重新評估相關門檻。據悉，在矽銀倒閉前六個月，該行在倫敦的業務成為了子公司，使英國央行得以在該行陷入困境時奪取其控制權。政府當時也旋即迅速促成了匯豐銀行的收購案，確保矽銀客戶的存款可以獲得全額保障。

知情人士補充指出，英央最近幾周已經與財政部經濟及城市事務大臣格里菲斯（Andrew Griffith）就此問題進行了討論，不過英央與財政部目前都拒絕置評。

根據《金融時報》報導，若英央決定推動改革，可能會先啟動產業諮詢過程，且財政部也將隨時跟進情況。

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