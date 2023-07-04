大摩看好特斯拉 估全年交車量達190萬

摩根士丹利（Morgan Stanley，簡稱大摩）分析師喬納斯（Adam Jonas）於3日發布最新報告，內容寫道，有鑑於特斯拉今年第二季的交車量優於市場預期，因此上調特斯拉未來的交車量預測，估今年的交車量將達到190萬輛，到2030年更是上看790萬輛。

特斯拉於2日公布今年第二季的產能與交車成績，創下46萬6,140輛的新高紀錄，遠超華爾街分析師預估的44萬輛，證實特斯拉的降價策略湊效。此外，許多分析師先前認為特斯拉陷入產能過剩的狀況，讀過特斯拉的產量與交車量差距於第二季縮窄至13,560輛，較前一季的18,000輛明顯下滑許多。

馬斯克早前曾表示，在經濟疲軟、電動車市場競爭加劇的情況下，特斯拉將犧牲其利潤率，優先考慮銷量增長。為了推動交付量，特斯拉自去年底開始掀起降價潮，特斯拉美國官網也於今年6月宣布促銷活動，若在季末前下訂購Model 3，用戶便可獲得三個月的免費充電服務。

華爾街分析師認為，有鑑於特斯拉在若干市場調降電動車售價，該公司的毛利率將會在今年底前跌破20%，且預估年內或2024年將進一步降價。

摩根士丹利分析師喬納斯在其最新報告中指出，考慮到中國電動車製造商帶來的競爭，特斯拉必須進一步降低價格，他建議特斯拉推出售價低於2.5萬美元的車型，藉此擠壓傳統燃油車的生存空間。

此外，喬納斯對於特斯拉的展望相當樂觀，預料在2030年之前，美國汽車市場將以較緩慢的速度轉向電動車，整體電動車市場可能會比華爾街最初預期的還要更小，而特斯拉可望憑藉其先發優勢，在市場中獲得大比例的市占。

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