美國雲端服務 擬對陸企設限

雲端計算成為繼5G、晶片、人工智慧（AI）之後，中美科技角力的新戰場。消息人士指出，美國政府正準備限制中國企業取得美國的雲端計算服務，以及中國雲端服務商在美業務，以保護先進技術，同時藉此填補美國晶片禁令的漏洞。美方此舉恐將打擊到阿里巴巴、華為、騰訊、百度等中國科企的雲端業務。

中國為了反制美國在晶片領域的圍堵，3日以國安名義宣布，自8月1日起對涉及半導體原料的鎵、鍺實施出口管制。如今美方再將戰火延燒至雲端領域，中美科技戰接下來恐將愈演愈烈。

美國財長葉倫6日訪問中國前夕，中美卻在科技領域激烈交手。華爾街日報4日引述消息人士報導，美政府正準備限制中國企業取得美國雲端計算服務，以保護先進技術。此外，美方也考慮採取措施限制阿里巴巴、騰訊等中國雲端服務商在美國的業務。

消息人士表示，預計美國商務部將在未來幾周內公布相關措施，如果新規獲採納，美方很可能要求亞馬遜、微軟、谷歌等美國雲端服務提供商，向中國客戶提供使用先進AI晶片的雲端計算服務前，必須獲得美國政府許可。

報導稱，美方這項針對雲端服務的新規，實際上是填補去年10月拜登政府晶片出口管制政策漏洞。美國國安分析人士此前警告，中國AI公司可能透過雲端服務，藉此繞過出口管制禁令，不需要向美企直接購買尖端晶片，這將令美方禁令效果大打折扣。

美國政府盯上中國快速崛起的雲端產業，或可追溯到2022年1月，當時美方審查中國電商巨頭阿里巴巴的雲端服務（簡稱阿里雲，為中國市占率首位的雲端業者），以確定其是否對美國國安構成風險。但今年以來，美方開始加強對中國雲端領域的審視。

目前微軟Azure和亞馬遜網路服務（AWS）是為企業提供雲端計算業務的全球領導者，但在中國市場與阿里巴巴、華為、騰訊等中企競爭卻陷入苦戰。稍早知情人士透露，過去18個月裡，美國政府和國會議員加緊腳步，探討如何解決阿里巴巴、華為等中國科企雲端運算部門衍生的安全問題，並和谷歌、微軟和亞馬遜交流，了解中國科企營運模式。

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