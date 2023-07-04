陸管制鍺鎵出口反制西方 業者:影響有限

中美晶片戰不斷升級，中國宣佈將限制被稱為第3類半導體重要元素鎵、鍺的出口，外界認為此舉是中方對西方晶片技術管制的回擊。業界專家認為，這是中國在向西方展示其談判的姿態，短期內可能造成一些價格波動，但是對國際市場的影響卻很有限，還不足以拿來當談判籌碼。

《德國之聲》指出，中國宣布對鎵、鍺相關物項實施出口管制，這兩種金屬可替代部分特殊用途中的傳統矽晶圓，或製成軍事和通信設備中的零元件，中國此舉因而被解讀為對西方世界半導體限制的回擊。

《華爾街日報》引述關鍵礦物研究所（Critical Mineral Institute）董事會成員尼爾（Alastair Neill）表示，中國此次對鎵、鍺的出口管制「將對半導體行業產生立竿見影的連鎖反應，尤其在高性能晶片方面」，這是中美晶片戰一種「互不相讓、以牙還牙」的模式。

美國諮詢公司奧爾布賴特石橋集團（Albright Stonebridge Group）的中國區副總裁特里奧洛（Paul Triolo）說，這項出口管制將讓北京能夠以地緣政治作為考量，表示中國有意就出口管制建立新的雙邊對話，新的措施也可能為北京提供更多交涉籌碼。貿易律師尼卡赫塔爾（Nazak Nikakhtar）認為，新規定目的在提醒美國有關中國對供應鏈控制力，但是此舉仍不足以成為中美談判的籌碼。

報導指出，這2種金屬都是加工煤炭或生產鋁的副產品，並不是特別稀有或難以取得，只是在國外開採成本比中國高。若中國減少鎵、鍺出口量，可能導致全球科技、電信、能源、汽車等相關產業的產能放緩與價格上漲。

商業調查公司分析師恩特納（Roger Entner）說，中國此舉對全球科技業的影響取決於廠商有多少庫存。他說：「這是中國在未來一年左右的時間裡秀肌肉。如果時間拖更久，價格才會上漲。」

紐約的投資銀行霍爾加藤公司（Hallgarten＆Company）負責人埃克萊斯頓 （Christopher Ecclestone）分析，中國此舉可能讓鎵、鍺的價格短暫抬升，但中國也將隨之喪失市場主導地位。一旦價格上揚，西方勢必得自行開採這些金屬，如此一來中國等於又再踢了一記烏龍球」，「同樣的情況以前也發生在銻、鎢和其他稀土產品上。」

《金融時報》指出，部分中國企業擔心這項出口管制可能適得其反。一家中國半導體材料公司高管表示：「現在經濟低迷時期，此舉可能反而會影響中國廠商的業務，短期內對國際市場的影響卻有限。」

根據金屬行業情報提供商CRU集團表示，鎵的其他生產國包括日本、韓國、俄羅斯和烏克蘭；而加拿大、比利時、美國和俄羅斯也生產鍺。

文章來源：反制美荷晶片圍堵？中國限制半導體金屬出口

（中時新聞網 盧伯華）

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