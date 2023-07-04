日圓狂貶物價猛漲! 這國人爆集體離日潮

暑假到了，不少國人前往日本旅遊，都有感最近的日幣價格愈來愈「便宜」，忍不住多換一些備用，不過對於在日本當地工作的越南人來說，日圓貶值加上通貨膨脹，使得生活日益困難，在存不到錢的情況下，不少人選擇返鄉、或前往其他國家工作，爆發集體離日潮。

根據《越南快訊》報導，住在大阪的越南工程師Ngoc正在盤算，在償還父母為了讓他出國工作所借的2億越南盾（約26萬新台幣）後，就要返回故鄉。

「過去我每周花費1萬日圓（約新台幣2154元）買食物和日用品，現在要花1萬5千日圓（約新台幣3231元），」Ngoc說。以往冬天時他每月電費平均2萬日圓，現在則是翻倍。為了節省開銷，他過去幾個月只靠青菜、雞蛋和泡麵維生，「現在吃飯成了奢侈，我都挑超市特價的時候才去採購。」

除了通膨和貨幣貶值問題，日本的平均薪資已有20年沒有調漲，換算下來，薪水愈來愈單薄。Ngoc說：「我以前的薪水相當於2900萬越南盾（約新台幣3,842元），但現在縮水，大約只剩700萬越南盾（約新台幣9,182元）」，扣掉房租、帳單和稅款，他每個月只能存1400萬越南盾（約港幣1,836元），根本不夠償還債務。

歐美在日本央行不顧通膨、維持負利率之際大幅升息，日圓兌歐元、美元匯率暴跌，去年更跌到20年最低點。對海外越南人和學生來說，日本的吸引力已不如以往。TQC人力合作與貿易公司負責人Trinh Quang Thieu指出，如今有不少越南人寧可選擇去南韓或歐洲工作。Ngoc表示，他所認識的人中，「10個有8個」已經返回越南。

《日經亞洲》則報導，日本政府為了吸引外國人才，允許高薪專業人士在居住滿一年後，可以申請永久居留權，並向畢業於全球百大大學的優秀年輕人招手，可在日本停留兩年以尋找工作。

文章來源：Vietnamese expats increasingly shun Japan on falling yen, inflation

（中時新聞網 黃凡甄）

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