福島核污水今夏排海 IAEA:符合安全標準

聯合國國際原子能總署（IAEA）4日公布對日本東京電力福島第一核電廠處理水（核污水）排入海洋計畫的安全審查結果，表示「符合IAEA的安全標準」。正在日本訪問的國際原子能總署署長葛羅西當日在首相官邸面見日本首相岸田文雄，提交了一份總結迄今為止核查情況的最終報告。

IAEA在其網站上公布了該最終報告的摘要，指出「將處理過的水排入海洋，對人和環境的輻射影響可以忽略不計」。《日本經濟新聞》3日報導說，IAEA此前公布的6份報告中肯定了氚含量少等數據，認為排海方法和一系列設備「妥當」。

日本政府此前邀請IAEA作為第三方對安全問題進行核查。葛羅西4日至7日訪問日本，還將前往福島第一核電廠。之後前往韓國，向該國政府介紹報告。

日本政府在2021年4月決定將核污水排入海洋，IAEA於此後兩年展開安全性審查。日本將拿到IAEA的最終報告，作為判斷排放時間等的依據。日本內閣官房長官松野博一3日在記者會上明確表示，福島第一核電廠處理水（核污水）排海時間將在夏季左右，這一計畫沒有改變。

東京電力將使用多核素去除設備（ALPS）等，把福島核污水的放射性物質去除到國家規定的標準以下。而氚無法用目前的技術去除，將用海水稀釋到標準的40分之1以下。日本計畫透過海底隧道，把核污水排放到1公里外的海洋。

（中時 王嘉源）

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