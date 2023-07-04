OLED專利戰 三星顯示控京東方侵權

三星電子旗下的三星顯示（Samsung Display）對中國面板大廠京東方提起訴訟，指控其侵害三星用於行動設備上的五項面板專利。

三星顯示於3日向德州聯邦法院提起訴訟，指控京東方提供的有機發光二極體（OLED）顯示器涉嫌侵權行為，要求其支付損害賠償金，並要求法院下達禁令，停止京東方進口、銷售相關顯示器。

據市場調研機構Omdia表示，三星顯示長年主導OLED 市場，不過京東方近年急起直追，並於去年超越LG顯示，成為OLED市場的第二大廠商。

根據三星顯示提出的訴狀，京東方涉嫌侵犯「599專利」，使三星顯示遭受無法彌補的損害，且料將持續承受上述傷害，除非法院禁止被告的侵權行為，否則法律上沒有充分的補救措施。

去年12月，三星顯示向美國國際貿易委員會（International Trade Commission）提起訴訟，指控17間美國 OLED 面板批發商侵權，使國際貿易委員會介入調查，業界一致認為，京東方才是三星顯示的真正目標。

三星顯示的執行副總裁崔權榮（Choi Kwon-young，音譯）早前被問及OLED市場競爭加劇的問題時曾透露，該公司正在積極尋求能為其智慧財產權獲得補償的方法。

今年5月，京東方向重慶法院提起訴訟，針對三星顯示及其中國公司，以及三星電子在中國的業務，提起專利侵權訴訟，總共提出6項控告案，其中五項已於5月18日於重慶市第一中級人民法院開庭，另一案是則將於明年8月1日開庭審理。

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