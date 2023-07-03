獨立紀念日前夕 美股小漲 特斯拉飆近7%

美國獨立紀念日前夕，華爾街股市3日交易清淡且提前休市。由於最新製造業數據欠佳，深化投資人對經濟衰退的擔憂，道瓊工業指數先挫後揚，四大主要指數終場仍小幅上漲，標普500指數和那斯達克指數齊創近15個月來的最高，道瓊則是連漲3日至七個月最高。

道瓊工業指數收盤小漲10.87點，或0.03%，收34,418.47點；標普500指數攀升5.21點，或0.12%，收4,455.59點；那斯達克指數上漲28.85點，或0.21%，收13,816.77點；費城半導體指數上揚30.56點，或0.83%，收3,703.62點。

數據方面，美國6月ISM製造業採購經理人指數由前值46.9降至46，創下2020年5月以來的三年新低，連續八個月低於50榮枯分水嶺，也寫下2008至2009年以來的最長萎縮週期。

其中，新訂單指數連續第十個月萎縮，代表需求依舊疲軟，就業指數跌至48.1的萎縮區間，並且創下三個月來的最低，而物價支付指數則是創年內最低，印證通膨放緩趨勢。

投資人靜待本周將公布的聯準會6月會議紀要、JOLTS職位空缺以及6月非農就業數據。根據CME的FedWatch工具，市場預期聯準會7月升息1碼的機率攀升至86.8%，並預估年內不降息。

投資人權衡經濟走勢以及利率政策走向之際，2年期美債殖利率日內最高漲近9個基點至4.96%，刷新3月5日以來的四個月新高，在製造業數據出爐後一度轉跌至逼近4.84%，直至接近美股尾盤重新轉漲，重上4.90%關口；10年期美債殖利率則是在數據公布後從當日高點回落9個基點，一度跌破3.78%，至美股尾盤轉漲至3.85%。

政經方面，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將於本月6日至9日訪問中國，有望與中國國務院副總理何立峰進行中美高級別經濟對話，顯示拜登政府欲深化中美溝通、穩定雙邊關係，但此行料難有重大突破。

在全球原油需求不振之際，沙烏地阿拉伯與俄羅斯於3日相繼擴大減產計畫，沙國宣布將自願性減產行動延長一個月至8月，俄國則宣布8月份的原油出口量每日將縮減50萬桶，消息一度刺激國際油價抽高，但市場仍擔憂中國經濟復甦牛步，使國際油價終場小跌。

個股方面，特斯拉3日公布第二季全球交車量為46.61 萬輛，不僅優於市場預期，也締造新猷，印證其降價策略奏效，激勵特斯拉股價抽升6.90%，創下3月以來最大單日漲幅，終場收在至279.82美元，也帶動電動車概念股齊漲。

另外，外媒報導指出，蘋果大砍其首款混合實境（MR）頭戴式裝置Vision Pro 的產量，據悉，由於製造商仍在應對Vision Pro的複雜設計與生產難度，蘋果將生產目標調降至40萬台，使蘋果股價應聲下挫0.78%，收在192.46美元。

龍頭科技股3日面色鐵青，微軟下跌2.55美元，跌幅0.75%，收報337.99美元；Google下滑0.41美元，跌幅0.34%，收在120.56美元；Meta挫跌0.96美元，跌幅0.33%，收在286.02美元；亞馬遜下跌0.14美元，跌幅0.11%，收報130.22美元。

台股ADR方面，台積電ADR揚升2.23美元，漲幅2.21%，收在103.15美元；日月光ADR攀升0.05美元，漲幅0.64%，收7.84美元；聯電ADR則下滑0.01美元，跌幅0.13%，收在7.88美元。

延伸閱讀

葉倫6日訪中 將會何立峰

歐盟、日本將深化半導體合作

反制「去風險」 中國管制鎵、鍺出口

特斯拉NACS再獲鞏固 肯塔基州寫入規範