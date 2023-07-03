韓勞工界今起大罷工兩周 怒吼總統下台

韓國最大工會組織「全國民主勞動組合總聯盟」（民主勞總）宣布，今天（3日）起進行長達2周的全國大罷工，以抗議尹錫悅政府的勞工政策，預計將約有40萬至50萬名勞工參與罷工。

民主勞總主席梁慶洙3日在首爾龍山總統府前舉行記者會時表示，這次的罷工是以「尹錫悅政府下台」為口號，呼籲120萬名工會成員團結一心，推翻尹錫悅政府。

民主勞總高層聲稱，總統尹錫悅政權的策略是為資方利益著想，把國民賦予的權力用來打壓勞工，明顯破壞民生、民主與和平。

這次大罷工的目標，除了希望能爭取民意推動尹錫悅政權下台，還包括調升最低工資、阻止政府親財團反勞工的政策、推動工會法修正案立法、防止過勞死，以及制止日本排放核廢水入海等等。

民主勞總表示，截至15日，各行業工會將輪流罷工，但大部分行業的工會將只參與1到2天，盡量避免對大眾造成太多不便。不過衛生醫療工會已預告將從13日起無限期大罷工，預料將對醫院患者造成不小影響。

由於民主勞總將於罷工期間在首爾市區舉行4場大型集會，韓國警方計畫動員9,300名警力應對。警方表示，將嚴正處理諸如暴力、佔道、惡意製造噪音等各種違法行為。

（中時新聞網 賴宇萍）

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