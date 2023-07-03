普丁4日將出席上合組織峰會視訊會議

俄羅斯克里姆林宮3日下午發布消息稱，俄羅斯總統普丁將於7月4日出席上海合作組織（簡稱上合組織）成員國元首理事會視訊會議。由於俄烏戰爭已進行一年多，加上6月下旬俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）剛發生兵變，外界關注屆時中國國家主席習近平與普丁在峰會期間的互動。

綜合外媒報導，今年稍早，印度外交部發布消息稱，上合組織成員國元首理事會第23次會議將於7月4日在線上舉行。稍後在5月底，俄羅斯總統新聞祕書佩斯科夫表示，俄方在研究普丁出席上合峰會的不同方案，但無論如何俄方都會以適當級別參加這次峰會。

7月3日下午，克里姆林宮新聞局宣布，普丁將於7月4日出席上合組織成員國元首理事會會議，該會議將由輪值主席國印度主持，以視訊會議的方式舉行。

報導稱，本次會議將總結上合組織過去一年的活動，並確定進一步發展該組織內多方面互利合作的優先方向。各國領袖還將就國際和地區緊迫問題交換意見。會後並計畫簽署「新德里宣言」和其他一系列文件。

上合組織成立於2001年，成員國包括中國、俄羅斯、印度、巴基斯坦及哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和烏茲別克這四個中亞國家。印度於2022年9月接任上合組織主席國，成為今年的東道國。在擔任主席國期間，印度舉辦了約100場活動，其中包括部長級和專家會議、論壇、研討會和節慶活動，旨在促進上合組織內部的多方面合作。

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