股市錢潮要來了?投銀專家：Fed將這樣做

投銀Crossborder Capital常務董事兼執行長Michael Howell上周在《金融時報》撰文時提出大膽的預測，他認為未來幾年不斷膨脹的債務將迫使聯準會反手再度大買債券，其資產負債表將擴大1倍、突破16兆美元。

他預期聯準會將不得不放棄量化緊縮（quantitative tightening , QT）的縮表計畫，並將重啟量化寬鬆，而過程中將帶動股市走高。

Howell表示，投資人應該看好全球流動性持續帶來順風，而非預期將面臨去年那樣嚴竣的逆風。這應該對股票有利，但對債券投資人來說就不是那麼利好了。

他並表示，儘管市場預期資金即將枯竭，但流動性周期已經觸底，並將在未來幾年呈現上揚趨勢。

Howell指出，今年春季矽谷銀行倒閉引發銀行業動盪，聯準會與其他央行隨即向全球金融體系挹注流動性。而在未來幾年，他們可能不得不伸手拉一把債台高築的政府。在全球市場中，每8美元中就有約7美元已經用於債務再融資。而剩餘的資金中，用於擴大政府赤字的部分越來越高。由於重新聚焦於軍備要求和持續轉變的人口結構對預算造成壓力，已開發經濟體擴大公共支出的壓力將再度升高,「在過度負債的世界裡，央行的資產負債表『必須要大』，因此，忘記量化緊縮吧！量化寬鬆（QE）將捲土重來。全球流動性之池—我們估計約為170兆美元，近期內不會大幅萎縮」。

Howell表示，美國國會預算辦公室（CBO）估算到2033年，聯準會持有的公債將必須從目前的近5兆美元擴大至7.5兆美元，但他認為這個預測太低，「更符合現實的數字應該是聯準會所需持有之公債至少要達到10兆美元。按比例來看，這意味其目前為8.5兆美元的資產負債表規模將擴大1倍，也就是未來幾年聯準會提供的流動性都將以2位數的速度增長」。

他並表示，幾乎沒有可以讓QE退場的替代方案。政府受限於一些強制性的支出要求，如應享權益支出（entitlement spending），而現有的稅基已經到達極限。地緣政治緊張局勢可能減少中國對美國債務的需求。此外，美國家庭和年金基金將要求提高利率，這將加劇政府赤字與債務問題。

（時報資訊 柯婉琇）