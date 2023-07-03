愛琴海的「命運輪盤」 科學家曝係天文鐘

印第安納瓊斯博士也不知道的命運輪盤：安提基特拉機械

上個世紀80年代的好萊塢動作電影「印第安納瓊斯」(Indiana Jones)又回來了，系列的第5部作品「命運輪盤」(Dial of Destiny)，指的是在愛琴海下所發現的「安提基特拉機械」(Antikythera mechanism)。

有別於先前的法櫃、聖石、聖杯是傳說中的宗教聖物，或是已被確定為贗品的水晶骷髏；安提基特拉機械則是真實存在的古老遺物，而且它也確實充滿謎團，除了考古學家以外，數學家、天文學家、機械工程師，也都試圖理解它，不過，對它分析的愈多，謎團也跟著愈多。

1901年，希臘安提基特拉島(Antikythera island ，克里特島西北邊，羅伯奔尼撒半島以南)附近的海域，一位海綿採收員在海底發現的一艘古羅馬沉船，其歷史可追溯至公元前 1 世紀。船上有大批藝術品寶藏，包括雕像、罐子和珠寶，相當精美與高級，可能是為了羅馬執政官凱撒的凱旋遊行而準備的。

這些寶藏具有極高歷史價值，但是相比於一塊被腐蝕的青銅碎片，又顯得平凡無奇了，因為這個青銅碎片有明顯的轉輪結構，看起來就像個機械鐘，而真正意義的機械鐘要到14世紀才出現。考古學家與歷史學家對它毫無頭緒，只能以發現地點取名，就稱為「安提基特拉機械」。

有別於銀幕上「命運輪盤」那樣外表金燦燦、完整而且零件分明，真實的安提基特拉機械浸泡在海水裡2000多年，早已滿是青銅鏽，整塊都凝固在一起，增加了研究的困難程度，我們甚至連它的年代也都無法完全確定。

隨著新一代的探測儀器，包括X射線儀、伽馬射線儀，和中子分析器的問世，我們終於能夠更仔細的研究這塊覆蓋著珊瑚、腐蝕的青銅齒輪的奇怪機器進行重建試研究，仔細的去細數它的零件數。倫敦大學的團隊發現了許多軸承、支柱，以及一個 63 齒的齒輪。

此外，前面板剩餘部分辦認出數字462和442，這代表什麼? 科學家推測，它分別是金星和土星在天空中運行的路徑週期。

因此，在完好無損的情況下，齒輪機構安裝在一個青銅盒子內，一側有一個扭輪來啟動它（可能類似發條），正面有希臘文的刻度盤，背面則有指標結果的指導說明。

科學家認為，它可能用來計算月相、月球軌道、日食和各種日曆功能。並預測當時已知的5顆行星（水星、金星、火星、木星和土星）的運動。一言以敝之，這是個天文鐘，也可以說是天文計算機。

值得注意的是，安提機特拉機械所預測的行星周期其實相當複雜，會在天空中加速、減速，甚至逆轉然後停留，然後再繼續前進。這不奇怪，因為這就是行星運行所看到的情況，順行、留、逆行、留，再順行。這是因為古人相信行星圍繞地球轉而不是太陽旋轉，這使得準確預測它們的運動變得極其困難。

另外，它的年代也有爭議，雖然它出現在一艘公元前一世紀的船上，但一種看法認為，它可能比船上的其他物件更古老，至少再老上一百年。

美國華盛頓州普特吉灣大學(University of Puget Sound)的學者艾凡斯(James Evans)，與阿根廷基爾梅斯大學(University of Quilmes)學者卡曼(Christián Carman)認為，依據我們已確知的日食紀錄，以及已知的安提基特拉機械運算模式，那麼它可以與最早的日食紀錄(公元前 205 年)相匹配。

這將使安提基特拉機械製造日期提早到公元前200年左右，而且還表明它的數學原理來自巴比倫方法，而不是希臘三角學。

公元前200年正是第二次布匿戰爭(Second Punic War)時期，羅馬與迦太基在爭奪地中海霸權，其中一個爭奪點就是西西里島上的敘拉古(Siracusa)，也就是阿基米德(Archimedes)所在的城邦。

研究人員認為，安提基特拉機械具有阿基米德機械的特徵。他們也不是胡猜，根據羅馬哲學家西塞羅(Marcus Tullius Cicero)記述的故事，當敘拉古城破時，阿基米德製造了一種天文鐘被羅馬軍所奪走，或許那就是安提基特拉機械。

研究人員強調，最後這段完全是推測性的，但歷史文獻上確實有可能已經提到它。

文章來源：World’s oldest computer may be older than previously thought

文章來源：X-rays unlock secrets of the world’s oldest computer

（中時新聞網 江飛宇）