愛琴海的「命運輪盤」 科學家曝係天文鐘

印第安納瓊斯博士也不知道的命運輪盤:安提基特拉機械

上個世紀80年代的好萊塢動作電影「印第安納瓊斯」(Indiana Jones)又回來了,系列的第5部作品「命運輪盤」(Dial of Destiny),指的是在愛琴海下所發現的「安提基特拉機械」(Antikythera mechanism)。

有別於先前的法櫃、聖石、聖杯是傳說中的宗教聖物,或是已被確定為贗品的水晶骷髏;安提基特拉機械則是真實存在的古老遺物,而且它也確實充滿謎團,除了考古學家以外,數學家、天文學家、機械工程師,也都試圖理解它,不過,對它分析的愈多,謎團也跟著愈多。

1901年,希臘安提基特拉島(Antikythera island ,克里特島西北邊,羅伯奔尼撒半島以南)附近的海域,一位海綿採收員在海底發現的一艘古羅馬沉船,其歷史可追溯至公元前 1 世紀。船上有大批藝術品寶藏,包括雕像、罐子和珠寶,相當精美與高級,可能是為了羅馬執政官凱撒的凱旋遊行而準備的。

這些寶藏具有極高歷史價值,但是相比於一塊被腐蝕的青銅碎片,又顯得平凡無奇了,因為這個青銅碎片有明顯的轉輪結構,看起來就像個機械鐘,而真正意義的機械鐘要到14世紀才出現。考古學家與歷史學家對它毫無頭緒,只能以發現地點取名,就稱為「安提基特拉機械」。

有別於銀幕上「命運輪盤」那樣外表金燦燦、完整而且零件分明,真實的安提基特拉機械浸泡在海水裡2000多年,早已滿是青銅鏽,整塊都凝固在一起,增加了研究的困難程度,我們甚至連它的年代也都無法完全確定。

隨著新一代的探測儀器,包括X射線儀、伽馬射線儀,和中子分析器的問世,我們終於能夠更仔細的研究這塊覆蓋著珊瑚、腐蝕的青銅齒輪的奇怪機器進行重建試研究,仔細的去細數它的零件數。倫敦大學的團隊發現了許多軸承、支柱,以及一個 63 齒的齒輪。

此外,前面板剩餘部分辦認出數字462和442,這代表什麼? 科學家推測,它分別是金星和土星在天空中運行的路徑週期。

因此,在完好無損的情況下,齒輪機構安裝在一個青銅盒子內,一側有一個扭輪來啟動它(可能類似發條),正面有希臘文的刻度盤,背面則有指標結果的指導說明。

科學家認為,它可能用來計算月相、月球軌道、日食和各種日曆功能。並預測當時已知的5顆行星(水星、金星、火星、木星和土星)的運動。一言以敝之,這是個天文鐘,也可以說是天文計算機。

值得注意的是,安提機特拉機械所預測的行星周期其實相當複雜,會在天空中加速、減速,甚至逆轉然後停留,然後再繼續前進。這不奇怪,因為這就是行星運行所看到的情況,順行、留、逆行、留,再順行。這是因為古人相信行星圍繞地球轉而不是太陽旋轉,這使得準確預測它們的運動變得極其困難。

另外,它的年代也有爭議,雖然它出現在一艘公元前一世紀的船上,但一種看法認為,它可能比船上的其他物件更古老,至少再老上一百年。

美國華盛頓州普特吉灣大學(University of Puget Sound)的學者艾凡斯(James Evans),與阿根廷基爾梅斯大學(University of Quilmes)學者卡曼(Christián Carman)認為,依據我們已確知的日食紀錄,以及已知的安提基特拉機械運算模式,那麼它可以與最早的日食紀錄(公元前 205 年)相匹配。

這將使安提基特拉機械製造日期提早到公元前200年左右,而且還表明它的數學原理來自巴比倫方法,而不是希臘三角學。

公元前200年正是第二次布匿戰爭(Second Punic War)時期,羅馬與迦太基在爭奪地中海霸權,其中一個爭奪點就是西西里島上的敘拉古(Siracusa),也就是阿基米德(Archimedes)所在的城邦。

研究人員認為,安提基特拉機械具有阿基米德機械的特徵。他們也不是胡猜,根據羅馬哲學家西塞羅(Marcus Tullius Cicero)記述的故事,當敘拉古城破時,阿基米德製造了一種天文鐘被羅馬軍所奪走,或許那就是安提基特拉機械。

研究人員強調,最後這段完全是推測性的,但歷史文獻上確實有可能已經提到它。

文章來源:World’s oldest computer may be older than previously thought

文章來源:X-rays unlock secrets of the world’s oldest computer

(中時新聞網 江飛宇)