撐油價 沙國減產恐延至8月 擬減對美供油

產油國聯盟OPEC＋將於7月5日在維也納開會，由於油價自5月以來未能固守沙烏地阿拉伯的目標區，其為支撐油價，傳出沙國除了準備在7月削減對美國供應石油之外，部分OPEC＋代表甚至預期，沙國可能把每天自願性減產100萬桶原油計劃延長至8月。

國際原油報價基準的倫敦布蘭特原油期貨6月30日每桶收75.19美元，周線和月線各上升1.6％和3.5％，但跟OPEC＋在4月3日意外宣布5月開始自願性減產，令當天油價飆漲逾6％至約85美元，相較之下仍明顯落後許多。

全球經濟前景憂慮給油市構成壓力，布蘭特期油6月有一半時間收盤低於75美元，不但未能穩定地維持在沙國的75至80美元目標區間，甚至連其75美元底線也岌岌可危。

國際貨幣基金（IMF）評估，沙國需要油價在80美元以上，才有充足的財源去讓沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）積極推動極具野心的經濟轉型計畫。

沙國6月4日在OPEC＋會議上，宣布自願在7月每天再減產100萬桶後，讓其每天產量減少至900萬桶創2021年6月來最低水準。

但中國需求疲弱等因素令油價走弱，6月期間未能讓油價升破80美元，甚至曾跌破72美元水準。目前幾乎所有專家都預期沙國會繼續減產，包括高盛與摩根士丹利等都放棄油價將重回100美元的預測。

部分OPEC＋代表警告，儘管沙國的決定難以預測，但認為其可能把減產百萬桶行動延續至8月來撐抬油價。

因此，沙國能源部長在7月5日會議上，會否就減產釋出相關訊息，備受市場關注。

除了減產，沙國可能透過調整各地區供應量來影響油價。外傳沙國在7月開始減產後，會削減對美國的石油供應量，以反映在其每周原油庫存量的變化，這對油價的影響，會比減少對亞洲供應的影響力更大。

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