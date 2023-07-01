美嬰兒潮世代 最愛炒股

根據蓋洛普（Gallup）調查，美國嬰兒潮世代即便邁入退休年齡，不改年輕時的投資習慣，無畏風險依然熱中炒股，將近三分之二65歲以上美國人都有股票，是唯一股票持有率上升的年齡群。

調查顯示，美國65歲以上成人中，近三分之二透過個股、共同基金或退休儲蓄帳戶持有股票。而在2008年金融危機前，僅半數65歲以上美國成人持有股票。

傳統的投資心法告訴我們，隨著年齡增長投資應謹慎至上，將資金從股票等風險資產，轉移到債券等避險資產。

然而過去10年利率大多在近乎零的低檔打轉，股市似乎是唯一有利可圖的地方，因此很多人放棄舊有的「100減去年齡」（100 minus age）原則，來決定股票配置比例。

根據道瓊市場數據（Dow Jones Market Data），美股自2009年3月觸底以來，標普500指數總報酬率超過700％，同時間彭博美國綜合債券指數（Bloomberg US Aggregate Bond Index）總報酬率46％。

即便去年起聯準會鷹式升息，利率迅速走揚，債券與現金更具投資吸引力，美國銀髮族大多表示，他們無意與股市分道揚鑣。

76歲的退休公用事業主管巴塔查里亞（Shan Bhattacharya）表示：「我有錯失恐懼症（FOMO）。」FOMO指的是投資人擔心若不及早進場，會錯過股市獲利的機會。

蓋洛普資深編輯瓊斯（Jeffrey Jones）指出，不少邁入退休年齡的美國嬰兒潮世代，依舊股票不離身。