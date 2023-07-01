蘋果市值3兆美元達陣 花旗喊上240美元

蘋果市值在6月30日飛越3兆美元大關，成為全球第一家抵達該里程碑的企業。花旗看好蘋果後市，喊出目標價240美元，看法為華爾街最樂觀，意味著股價可望再漲24％。

蘋果30日股價勁升2.3％，收在193.97美元，再次改寫新高紀錄，市值在收盤時升抵3.05兆美元，穩坐全球市值龍頭。去年1月3日蘋果盤中市值一度站上3兆美元，但收盤時未能保持紀錄。

今年迄今蘋果股價累計勁揚46％，表現超越大盤，科技股雲集的那斯達克指數同期攀升逾31％。

花旗給予蘋果股票「買進」投資評等，和華爾街最樂觀的目標價240美元，代表可望較30日收盤價再漲23.7％。

花旗分析師馬力克（Atif Malik）指出，蘋果持續從Android陣營搶奪市場，挺過大環境不景氣和通膨壓力對消費者的衝擊，預期股價可望再上層樓。華爾街低估了蘋果毛利率的成長潛力，高利潤的服務和自行設計晶片皆是利多。若是蘋果股價順利升抵240美元，市值將達3.8兆美元。

長期看多蘋果的投資機構Wedbush分析師艾維斯（Dan Ives）在報告中指出，蘋果的市值有可能在2025年前升抵4兆美元大關，給予目標價220美元。艾維斯指出，Vision Pro將是蘋果打造生成式AI推動的應用程式生態體系的第一步。

蘋果的市值在2018年跨越1兆美元，該公司花了42年才抵達該里程碑，但短短2年後市值便站上2兆美元，觸及3兆美元也只再用了3年時間。

蘋果的市值較全球第二大企業微軟高出將近5,000億美元，亦遙遙領先全球第三大企業沙烏地阿拉伯國營石油公司Saudi Aramco的2.1兆美元。

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