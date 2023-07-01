2023美股下半場 6大Q&A全都露

美股最新的收盤表現，無論在周線、月線、季線還是半年線上，不僅全都收紅且各指數漲幅頻創新高。美股上半年算是繳出一張亮眼成績單，下半年會不會也一帆風順，或許會遇到什麼新的挑戰。

今年迄今驍勇善戰的美股漲幅驚人，首先在月線方面，月線連4紅的那斯達克與標普500指數，後者漲幅創去年10月以來最大，同時，道瓊也創去年11月以來最大。另外，標準500半年線漲幅創2019年以來最大，那斯達克更是寫下40年來最大。

若按照歷史的經驗，下半年美股應該可一帆風順。紐約金融調研單位CFRA統計，自1945年以來，當標普500指數上半年至少有10%漲幅出現時，下半年平均來說應都還可再漲8%。

不過，分析師提醒，美股2023下半年還須經過幾道難關，首先是經濟衰退問題。為了抑制通膨，在聯準會近乎暴力的升息下，美國經濟在上半年已證明，自己具有彈性沒進入真正衰退期。

依據美國公債殖利率曲線走勢，紐約聯邦準備銀行（New York Federal Reserve）做出美國經濟衰退機率模型，預測在未來12年出現的可能性為71%。

瑞銀認為，至少部分投資人覺得，可能會軟著陸的情況，已從今年年初不會發生，已轉變為現在的很有可能出現。如果通膨與就業數據不好的話，目前看多美股前景的，也會轉向為看空。

路透社預估，今年標普500成分股的獲利可望成長1.4%。不過，若景氣依舊低迷不見好轉，不僅獲利目標達不到1.4%，可能還會要下修。所以，還要看這半年的情況再來說。

至於聯準會猛力打壓的通膨，到底會不會就此下降。自去年夏天衝高至40年來新高後，美國通膨年增率現在已約腰斬一半，5月降至4%。不過，還是遠高於聯準會希望看到的2%。本月暫停升息的聯準會，預估7月將再次調升利率。

另外，標普500指數之所以可上漲，是靠著蘋果以及Nvidia等，幾家大型類股在推動，市場擔憂是否有其它股票可接棒，繼續拉抬大盤。匯豐銀行認為，除非有其它個股接手，否則光靠權值股是無法在推升標普500指數。

人工智慧AI題材，是美股表現可以這麼好的背後主要推手之一。不過，在投資人紛紛上車之後，是否已有過熱情況。路透社統計，標準普爾500指數科技類股目前的預期本益比為27倍，遠高於平均值20.9倍，但還是低於網路泡沫化的水平。

矽谷銀行（SVB）3月破產之後，美國銀行業者體質是否健全，就成為市場關心的話題。在美國政府出現下，所幸未爆發系統性危機。不過，聯準會日後繼續升息，美國的金融體系很難說不會受到衝擊。

最後，現在還是空手的投資人，要選擇美股還是美債，甚至先抱著現金觀望呢。美國利率猛升，固定收益的資產以及存在銀行的現金，雙雙回報率已被推升至數10年來最高，似乎也成為投資美股以外不錯的選擇。

不過，如果美國未來利率都像目前這麼高，在5%到5.25%位置，或更高的話，未來股市吸引力可能會減弱。顧問公司Truist Advisory Services計算，從股票風險溢酬（equity risk premium）來看，目前美股雖一直漲，但低報酬已處在10多年來，最缺乏吸引力的階段。

股票風險溢價是衡量標準普爾500指數，與美國10年期公債殖利率之間的報酬差距。也就是說，投資股票風險性比較大的報酬率，與幾乎無風險美債的回報，雙方差距愈小時，市場會偏好投資美債而不是美股。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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