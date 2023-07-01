通膨降溫 那指創40年來最強上半年表現

美國PCE物價指數年增率放緩至3.8％，顯示美國5月通膨壓力有所緩解，投資人樂觀情緒蔓延市場，美股四大指數同步勁揚，蘋果漲幅超過2%，成為首家市值超過3兆美元的公司，再創輝煌紀錄。

道瓊工業指數上漲285.18點，或0.84%，以34,407.60點作收；標普500指數上揚53.94點，或1.23%，收4,450.38點；那斯達克指數上漲196.59點，或1.45%，收13,787.92點；費城半導體指數上漲58.883點，或1.63%，收3,673.059點。

美股主要指數在上半年度交出亮眼的成績單。道瓊工業指數在本周上漲2.01%，本月份上漲4.55%，創下自去年11月以來最佳單月表現 、在上半年度上漲3.8% ；標普500指數在本周上漲2.35%、本月上漲4.67%，創下1月份以來最佳單月表現、在上半年度飆漲15.51%，創2019年以來的最佳上半年表現；那斯達克指數本周上漲2.19%、本月份上漲6.59%，連四月上漲、總計上半年度爆漲31.73%，創1983年以來的最大上半年漲幅。

數據方面，美國商務部30日公布，5月整體個人消費支出（PCE）物價指數年增率由4.3％放緩至3.8％，為兩年多來增速首次低於4%，核心由4.7％放緩至4.6％，低於市場預估的4.7％，這也是近1年半以來最低數據。個人所得增長0.4％，與上月持平，但優於市場預期，而支出由年增0.6％收窄至年增0.1％，均有利通膨下跌的前景。

最新數據反映通膨放緩，與聯準會主席鮑爾近期鷹派觀點有所落差，讓市場對通膨壓力的憂慮大幅紓緩，今年僅再加息一次的預期升高。

投資人為通膨數據放緩歡呼，在上半年帶領美股向上衝的科技股飆漲，蘋果收盤時漲2.3%，市值突破3兆美元，從年初迄今，蘋果股價已上漲超過49%，花旗在周四收盤後給予蘋果買入評級，目標價為240美元，併表示蘋果還有30%的上漲潛力。

AI話題持續發燒，輝達盤後收高3.6%，今年的漲幅接近190%。Meta、微軟、Alphabet等大型科技股普遍走高。

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