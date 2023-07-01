想辭職不敢提？日本「代客離職」費用曝光

日本以追求終身僱傭關係，對公司擁有高忠誠度而聞名，這因為如此，離職通常被視為放棄，讓那些想辭職的員工感受到巨大痛苦，為了解決此狀況，近年出現「代客離職」的新興職業，只要繳交委託費，就能幫你處理離職的大小事。

美聯社報導，總部位在東京的TRK公司旗下提供「Guardian」守護者服務，成立於2020年，幫助各種人辭職減輕痛苦，客戶所在的職場相當多元，包括神社、診所、超商、餐館甚至是律師事務所。

光是去年，就有1.3萬人向他們諮詢，服務費約208美元（約新台幣6472元）包括三個月的會員資格，客戶主要來自中小型企業的員工，老闆擁有大部分的決定權跟話語權，甚至有些老闆拒絕讓員工辭職，因為日本缺工嚴重。

報導提到，日本職場壓力非常沉重，員工不想被視為麻煩製造機，不願意質疑權威人士，甚至擔心辭職後會受到騷擾，還有些人擔心家人或朋友的看法。

客戶Taku Yamazaki表示，「我對即將離開的地方懷有感激之情，但我也想趕快轉換心情向前邁進，因為我在那邊表現不錯，離開會很複雜且耗時。」

律師Akiko Ozawa的事務所也提供類似服務，她說：「在日本，換工作是一項重大挑戰，需要巨大的勇氣，有些老闆會因為員工離職而生氣，只要這種心態存在，代客離職的需求就不會消失。」

（中時新聞網 郭宜欣）

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