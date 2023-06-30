實驗黑猩猩被關一輩子 重見天日反應曝

美國28歲母黑猩猩「香草」（Vanilla）出生時就被關進籠子裡進行實驗，一輩子沒見過廣闊的天空，今（2023）年4月她終於被移到3英畝大的人工島展開新生活，當她離開隔離區域望向天空時，她睜著大眼睛、露出驚嘆的表情，真摯反應及令人心酸的經歷讓許多網友熱淚盈眶。

據《紐約郵報》（New York Post）報導及非營利組織「拯救黑猩猩」（Save the Chimps）官網資料，香草於1994年7月出生在紐約「靈長類動物實驗醫學和外科實驗室」（Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates，LEMSIP），出生時就被迫和母親分開。

這座實驗室惡名昭彰，主要研究愛滋病毒及肝炎，研究人員會讓黑猩猩感染各式各樣的疾病，「拯救黑猩猩」計畫主任馬修斯（Dan Mathews）表示，他不確定香草是否有被感染。

LEMSIP實驗室的圈養環境也相當糟糕，黑猩猩被關在升高的籠子裡，實驗室使用金屬網是為了方便清掃，只要用水柱沖洗，廢棄物就會從網子孔洞中掉落地面，研究人員永遠不需要為了打掃而把黑猩猩放出來，馬修斯說：「這對機構來說相當方便，但對黑猩猩而言卻很殘忍，這些生物有強烈的嗅覺，卻被迫在排泄物上進食及睡覺。」

馬修斯提到，這些黑猩猩只能看電視，從沒看過白天的光線，研究人員將黑猩猩嬰兒帶離母親身邊，是因為雌黑猩猩會非常保護孩子，讓他們難以進行實驗。

美國農業部（USDA）當時曾要求實驗室升級籠子裝備，但實驗室不肯，最終導致實驗室於1995年被關閉，超過100隻黑猩猩被安置到其他地方，香草和姊姊莎克（Shake）也一起被轉送至洛杉磯非營利庇護所「野生動物小站」（Wildlife Waystation）。

馬修斯說「野生動物小站」的經營者相當好心，但庇護所最終似乎淪為被拋棄動物的垃圾場，收容了熊、獅子、狐狸等，香草當時和另外5隻黑猩猩關在車庫大小般的戶外圍欄，頂部及周圍用鐵絲網圍成。

他說「野生動物小站」的環境比實驗室好，園方不會對動物進行實驗，動物不會被扎針，但仍不理想，因為動物無法離開圍欄，還會有許多人來參觀，對動物造成壓力。

2017年，加州森林野火燒毀小站部分設施，2019年園區歇業，後續加州漁獵局（Department of Fish and Wildlife）與北美靈長類庇護聯盟（North American Primate Sanctuary Alliance）為香草找到了新家，2022年7月，香草與姊姊等另外6隻黑猩猩搬到了「拯救黑猩猩」的園區。

「拯救黑猩猩」位在佛州皮爾斯堡（Fort Pierce），園區一共有12座人工島，島與島之間用水流隔開，每座島嶼面積約為3至5英畝，每座島分布不同的黑猩猩族群。

馬修斯說，香草抵達時先和其他新來的黑猩猩隔離了幾個月，在她適應新群體後，園方將他們介紹給不同島上的黑猩猩群體，觀察雙方的互動情形，其中香草似乎特別適合一個叫「空軍」的島嶼，島上的黑猩猩多為美國空軍及美國國家航空暨太空總署（NASA）實驗用黑猩猩的後代。

「拯救黑猩猩」近期公布的畫面顯示，香草原本還有些躊躇，不願意離開室內收容所，不過島上名叫德懷特（Dwight）黑猩猩老大敞開雙手鼓勵她，香草才跳下來擁抱德懷特，她接著抬頭望向天空，睜大眼睛與嘴巴，表情看來相當驚喜。

現在香草除了和另外6名同伴在島上到處探索外，就是在三層樓高的平台休息。

這支影片在網路上引起廣大迴響，不少網友表示為香草感到開心，但同時也為她的遭遇難過，網友芙恩德（Maryann Fuente）說自己哭了，「香草的表情及其他黑猩猩的迎接不只溫暖，也讓你了解到動物確實有感覺，她看到天空的驚喜表情說明了一切」。

文章來源：Vanilla the chimp, caged for entire life, sees sky for first time in heartwarming video

文章來源：From ‘horrible lab’ to her own island: wild life of Vanilla the Chimp

文章來源：About Vanilla

（中時新聞網 吳映璠）