實驗黑猩猩被關一輩子 重見天日反應曝

美國28歲母黑猩猩「香草」(Vanilla)出生時就被關進籠子裡進行實驗,一輩子沒見過廣闊的天空,今(2023)年4月她終於被移到3英畝大的人工島展開新生活,當她離開隔離區域望向天空時,她睜著大眼睛、露出驚嘆的表情,真摯反應及令人心酸的經歷讓許多網友熱淚盈眶。

據《紐約郵報》(New York Post)報導及非營利組織「拯救黑猩猩」(Save the Chimps)官網資料,香草於1994年7月出生在紐約「靈長類動物實驗醫學和外科實驗室」(Laboratory for Experimental Medicine and Surgery in Primates,LEMSIP),出生時就被迫和母親分開。

這座實驗室惡名昭彰,主要研究愛滋病毒及肝炎,研究人員會讓黑猩猩感染各式各樣的疾病,「拯救黑猩猩」計畫主任馬修斯(Dan Mathews)表示,他不確定香草是否有被感染。

LEMSIP實驗室的圈養環境也相當糟糕,黑猩猩被關在升高的籠子裡,實驗室使用金屬網是為了方便清掃,只要用水柱沖洗,廢棄物就會從網子孔洞中掉落地面,研究人員永遠不需要為了打掃而把黑猩猩放出來,馬修斯說:「這對機構來說相當方便,但對黑猩猩而言卻很殘忍,這些生物有強烈的嗅覺,卻被迫在排泄物上進食及睡覺。」

馬修斯提到,這些黑猩猩只能看電視,從沒看過白天的光線,研究人員將黑猩猩嬰兒帶離母親身邊,是因為雌黑猩猩會非常保護孩子,讓他們難以進行實驗。

美國農業部(USDA)當時曾要求實驗室升級籠子裝備,但實驗室不肯,最終導致實驗室於1995年被關閉,超過100隻黑猩猩被安置到其他地方,香草和姊姊莎克(Shake)也一起被轉送至洛杉磯非營利庇護所「野生動物小站」(Wildlife Waystation)。

馬修斯說「野生動物小站」的經營者相當好心,但庇護所最終似乎淪為被拋棄動物的垃圾場,收容了熊、獅子、狐狸等,香草當時和另外5隻黑猩猩關在車庫大小般的戶外圍欄,頂部及周圍用鐵絲網圍成。

他說「野生動物小站」的環境比實驗室好,園方不會對動物進行實驗,動物不會被扎針,但仍不理想,因為動物無法離開圍欄,還會有許多人來參觀,對動物造成壓力。

2017年,加州森林野火燒毀小站部分設施,2019年園區歇業,後續加州漁獵局(Department of Fish and Wildlife)與北美靈長類庇護聯盟(North American Primate Sanctuary Alliance)為香草找到了新家,2022年7月,香草與姊姊等另外6隻黑猩猩搬到了「拯救黑猩猩」的園區。

「拯救黑猩猩」位在佛州皮爾斯堡(Fort Pierce),園區一共有12座人工島,島與島之間用水流隔開,每座島嶼面積約為3至5英畝,每座島分布不同的黑猩猩族群。

馬修斯說,香草抵達時先和其他新來的黑猩猩隔離了幾個月,在她適應新群體後,園方將他們介紹給不同島上的黑猩猩群體,觀察雙方的互動情形,其中香草似乎特別適合一個叫「空軍」的島嶼,島上的黑猩猩多為美國空軍及美國國家航空暨太空總署(NASA)實驗用黑猩猩的後代。

「拯救黑猩猩」近期公布的畫面顯示,香草原本還有些躊躇,不願意離開室內收容所,不過島上名叫德懷特(Dwight)黑猩猩老大敞開雙手鼓勵她,香草才跳下來擁抱德懷特,她接著抬頭望向天空,睜大眼睛與嘴巴,表情看來相當驚喜。

現在香草除了和另外6名同伴在島上到處探索外,就是在三層樓高的平台休息。

這支影片在網路上引起廣大迴響,不少網友表示為香草感到開心,但同時也為她的遭遇難過,網友芙恩德(Maryann Fuente)說自己哭了,「香草的表情及其他黑猩猩的迎接不只溫暖,也讓你了解到動物確實有感覺,她看到天空的驚喜表情說明了一切」。

(中時新聞網 吳映璠)