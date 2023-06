哈梅靜悄悄不尋常？公司官網44天沒更新

2020年脫離英國王室、移居美國的薩賽克斯公爵夫婦哈利王子與梅根,本月15日證實與思播(Spotify)拆夥,去年8月開播、由梅根主持的播客節目「原型」(Archetypes)不續約,外傳原因出在兩人產能未達標。

英國媒體28日報導,哈利與梅根開設的公司官網已逾1個月未更新,公司簡介居然大剌剌顯示3年前宣告即將加入Spotify的舊聞。許多專家直言此舉實在失禮,犯了大忌。

英國《太陽報》報導,哈利與梅根創立的內容創作公司Archewell Audio與思播15日發布聯合聲明證實不會推出第2季。然而這個重大決定在Archewell Audio官網完全看不到,公司簡介依然停留在2020年12月自豪宣布「以獨家合作模式,即將加入Spotify與其全球影響力行列」的狀態。外傳這紙合約原本可讓哈梅入袋高達1800萬英鎊(約當新台幣6億元)。

報導指出,Archewell Audio公司官網的「最新消息」以往每月更新3到4次,然而最近一次更新停留在今年5月15日,截至本月28日已44天未發布半條新的動態。

關注英國王室的粉絲發現這個問題之後,紛紛在社群媒體平台發表意見,例如,「Archewell網站有狀況,一個多月了全無更新?」、「5月15日以後就沒更新了,有些頁面甚至無法載入」、「他們進度落後了吧,居然還宣稱與Spotify合作!」。

王室事務評論員費茲威廉斯(Richard Fitzwilliams)對於這家公司的官網內容遲未更新也提出質疑:「他倆此時為何這般安靜?發生什麼事了?看起來正在醞釀什麼事情。如果他們火速發布公告,我也不會覺得有什麼好吃驚的。

大家都在等著看薩賽克斯公爵夫婦接下來的反擊。他們失去了『思播』,傳言指稱兩人還會失去「網飛」(Netflix)。現在專利爭奪戰也吃了敗仗。兩人的媒體帝國貌似即將瓦解,但我認為他們正在等待反擊的時機。」

有些哈梅的粉絲認為,Archewell Audio網站遲未更新,可能與兩人最近忙著向美國專利局(U.S. Patent Office)針對播客節目「原型」商標與名稱申請獨家專利一事有關。美國專利局已於上周否決這項專利權申請案。

文章來源:MEGA MISTAKE Everyone’s saying the same thing about Meghan Markle and Prince Harry’s latest faux pas after Spotify deal collapses

(中時新聞網 栗筱雯)