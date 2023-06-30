哈梅靜悄悄不尋常？公司官網44天沒更新

2020年脫離英國王室、移居美國的薩賽克斯公爵夫婦哈利王子與梅根，本月15日證實與思播（Spotify）拆夥，去年8月開播、由梅根主持的播客節目「原型」（Archetypes）不續約，外傳原因出在兩人產能未達標。

英國媒體28日報導，哈利與梅根開設的公司官網已逾1個月未更新，公司簡介居然大剌剌顯示3年前宣告即將加入Spotify的舊聞。許多專家直言此舉實在失禮，犯了大忌。

英國《太陽報》報導，哈利與梅根創立的內容創作公司Archewell Audio與思播15日發布聯合聲明證實不會推出第2季。然而這個重大決定在Archewell Audio官網完全看不到，公司簡介依然停留在2020年12月自豪宣布「以獨家合作模式，即將加入Spotify與其全球影響力行列」的狀態。外傳這紙合約原本可讓哈梅入袋高達1800萬英鎊（約當新台幣6億元）。

報導指出，Archewell Audio公司官網的「最新消息」以往每月更新3到4次，然而最近一次更新停留在今年5月15日，截至本月28日已44天未發布半條新的動態。

關注英國王室的粉絲發現這個問題之後，紛紛在社群媒體平台發表意見，例如，「Archewell網站有狀況，一個多月了全無更新？」、「5月15日以後就沒更新了，有些頁面甚至無法載入」、「他們進度落後了吧，居然還宣稱與Spotify合作！」。

王室事務評論員費茲威廉斯（Richard Fitzwilliams）對於這家公司的官網內容遲未更新也提出質疑：「他倆此時為何這般安靜？發生什麼事了？看起來正在醞釀什麼事情。如果他們火速發布公告，我也不會覺得有什麼好吃驚的。

大家都在等著看薩賽克斯公爵夫婦接下來的反擊。他們失去了『思播』，傳言指稱兩人還會失去「網飛」（Netflix）。現在專利爭奪戰也吃了敗仗。兩人的媒體帝國貌似即將瓦解，但我認為他們正在等待反擊的時機。」

有些哈梅的粉絲認為，Archewell Audio網站遲未更新，可能與兩人最近忙著向美國專利局（U.S. Patent Office）針對播客節目「原型」商標與名稱申請獨家專利一事有關。美國專利局已於上周否決這項專利權申請案。

文章來源：MEGA MISTAKE Everyone’s saying the same thing about Meghan Markle and Prince Harry’s latest faux pas after Spotify deal collapses

（中時新聞網 栗筱雯）