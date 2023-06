泰國機場恐怖意外 女遊客因這事當場截肢

泰國首都曼谷廊曼國際機場周四(29日)發生一起意外事故,一名泰國女子使用電扶梯時不慎跌倒,左腿膝蓋以下被捲入輸送帶,醫療人員到場評估後,現場緊急為該名女子截肢助她脫困。

綜合《紐約郵報》、《海峽時報》、泰國媒體報導,這起事故附近的監視器顯示,29日上午8時30分左右,一名女性旅客在廊曼機場(Don Mueang International Airport)第二航廈乘坐電動走道時,在走道末端被自己的行李箱絆倒,左腿膝蓋以下部位捲入輸送帶內,造成左腿骨折,肌肉受到嚴重擠壓。經過醫療團隊到場評估後,決定當場為她進行緊急截肢手術,再送往附近的醫院接受治療。

該女子隨後被送往普密蓬醫院(Bhumibol Adulyadej Hospital)接受治療,院方認為她的腿恐怕難以重新接上。後來女子要求轉院,曼谷康民國際醫院(Bumrungrad International Hospital)團隊表示她的腿「有望接回」,目前已接手治療。

廊曼機場管理人員事發後前往該區域調查事故原因,目前該電扶梯已暫停使用。機場方面迅速安排維修人員對事故電扶梯進行詳細檢查,並再次檢查電扶梯的安全性能,以確保不再影響旅客的使用安全。

機場負責人表示,該電動走道由日本日立公司製造,於1996年安裝使用,並計畫在2025年進行更換。設備老舊可能是導致這起意外的原因,機場將評估加速更新作業。

事後機場管理人員也前往醫院探望傷者,並了解其治療情況。廊曼機場對於這次事件表示深深的歉意,並將承擔所有的治療和賠償責任。

(中時新聞網 劉詠樂、黃凡甄)