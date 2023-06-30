泰國機場恐怖意外 女遊客因這事當場截肢

泰國首都曼谷廊曼國際機場周四（29日）發生一起意外事故，一名泰國女子使用電扶梯時不慎跌倒，左腿膝蓋以下被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，現場緊急為該名女子截肢助她脫困。

綜合《紐約郵報》、《海峽時報》、泰國媒體報導，這起事故附近的監視器顯示，29日上午8時30分左右，一名女性旅客在廊曼機場（Don Mueang International Airport）第二航廈乘坐電動走道時，在走道末端被自己的行李箱絆倒，左腿膝蓋以下部位捲入輸送帶內，造成左腿骨折，肌肉受到嚴重擠壓。經過醫療團隊到場評估後，決定當場為她進行緊急截肢手術，再送往附近的醫院接受治療。

該女子隨後被送往普密蓬醫院（Bhumibol Adulyadej Hospital）接受治療，院方認為她的腿恐怕難以重新接上。後來女子要求轉院，曼谷康民國際醫院（Bumrungrad International Hospital）團隊表示她的腿「有望接回」，目前已接手治療。

廊曼機場管理人員事發後前往該區域調查事故原因，目前該電扶梯已暫停使用。機場方面迅速安排維修人員對事故電扶梯進行詳細檢查，並再次檢查電扶梯的安全性能，以確保不再影響旅客的使用安全。

機場負責人表示，該電動走道由日本日立公司製造，於1996年安裝使用，並計畫在2025年進行更換。設備老舊可能是導致這起意外的原因，機場將評估加速更新作業。

事後機場管理人員也前往醫院探望傷者，並了解其治療情況。廊曼機場對於這次事件表示深深的歉意，並將承擔所有的治療和賠償責任。

文章來源：Travelator accident at Bangkok airport: Woman’s severed leg can be reattached, says hospital

文章來源：Woman loses leg after it gets trapped in Thailand airport’s moving walkway

文章來源：Old escalator potentially the cause of tragic accident at Bangkok Airport

（中時新聞網 劉詠樂、黃凡甄）