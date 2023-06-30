西班牙打造皇家收藏藝廊博物館 開放參觀

西班牙耗資1.72億歐元（約新台幣58億元）打造的「皇家收藏藝廊博物館」29日在馬德里正式開放，跨越5世紀的歷代君主收藏，共650件藝術展品，為重量級美術館雲集的馬德里再添一座藝術殿堂。

皇家收藏藝廊博物館（Galería de las Colecciones Reales）耗資1.72億歐元打造，是西班牙這幾十年來最重要的博物館計畫。這項計畫自1935年西班牙第二共和時期就已展開，卻因1936年西班牙內戰爆發被迫中止；1998年計畫重啟，2006年底正式動工，終於在今年夏天向期待已久的西班牙民眾和全球藝術愛好者敞開大門。

博物館位在馬德里王宮旁，建於鑿開的岩石上，毗鄰阿穆德納聖母主教座堂（Catedral de la Almudena），有座可俯瞰摩爾人皇家花園（Campo del Moro）的陽台，屬於王宮建築群的一部分，由西班牙國家遺產局（Patrimonio Nacional）負責管理。

新穎的博物館建築占地逾4萬平方公尺，由花崗岩、混凝土、橡木和玻璃建成。主導計畫的西班牙建築師圖尼翁（Emilio Tuñon）和曼西亞（Luis Mansilla）憑藉這項設計贏得多項國際建築大獎。

根據國家報（El País）報導，這座博物館收藏豐富、範圍廣泛，涵蓋了15至20世紀西班牙歷代君主的藝術和文化收藏，包括繪畫、雕塑、掛毯、裝飾、馬車、珠寶、攝影、書籍、武器、樂器等，反映出各個時代、每位君主的收藏熱情和藝術品味。

開幕展出的650件藝術文化瑰寶中，包括西班牙藝術巨匠如葛瑞柯（El Greco）、委拉斯奎茲（Diego Velázquez）、哥雅（Francisco Goya）的傑作，以及1605年出版的西班牙文學名著「唐吉訶德」（Don Quijote）首版。

其中，最特別的收藏品來自哈布斯堡王朝時期，由西班牙歷史上第一位女性宮廷雕塑家羅爾丹 （Luisa Roldan）於1692年創作的巴洛克風格彩色木雕「大天使聖米格爾擊敗魔鬼」（El Arcángel San Miguel venciendo al Demonio）。在女性藝術家無法以自己的名字為作品簽名的17世紀，羅爾丹的藝術才華打破了世俗的規定，達到藝術史上的里程碑。

皇家收藏藝廊博物館原定6月28日舉行開幕典禮，但遇上西班牙大選自年底提前至7月23日舉行，館方因而將典禮延期至7月25日進行，屆時將由西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和王后雷蒂西亞（La reina Letizia）親自主持儀式。

博物館在今天及7月5日至7日向大眾免費開放，開放首日上午10時，入口處已有長長的排隊人潮。許多民眾與遊客不畏烈日前來等候進場，只為成為第一批親睹王室珍品的參觀者。

西班牙首都馬德里是歐洲藝術重鎮，擁有「藝術金三角」—3座世界級的藝術博物館，包括「普拉多博物館」（Museo Del Prado）、「索菲亞王后國家藝術中心」（Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía）、「提森-博內米薩博物館」（Museo Thyssen-Bornemisza）。

皇家收藏藝廊博物館的開幕，為馬德里再添一座藝術殿堂，不僅深具歷史和文化意義，也將帶來觀光和旅遊價值，吸引全球藝術愛好者前來朝聖。