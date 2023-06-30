美經濟數據強、Fed放鷹 美債息倒掛加劇

美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）近日釋出鷹派言論，值此之際，最新公布的經濟數據依舊強勁，深化市場對於聯準會升息的預期，使美債殖利率曲線倒掛加劇，顯示債券投資人對於經濟放緩的擔憂升溫。

鮑爾28日出席歐洲央行年度論壇，會中高唱鷹調，他認為，美國的利率雖已具有限制性，但程度仍然不足，且時間也不夠長，無法使核心通膨率在2025年前回到2%目標，暗示聯準會接下來仍會持續升息，且不排除連續升。

根據CME的FedWatch工具，市場預期聯準會在7月例會上升息的機率達到89.3%，大幅高於一周前的74.4%，並預期9月例會上也將繼續調升利率。

在鮑爾高唱鷹調之際，美國最新數據也闡明經濟仍具有韌性。美國商務部29日公布第一季國內生產毛額（GDP）終值，季增年率由1.3%上調到2%，高於普遍預估的1.4%，另外，上周初次申領失業救濟金人數也意外下滑2.6萬人至23.9萬人，創下2021年10月以來最大降幅，種種因素皆強化聯準會持續升息的可能性。

強勁經濟數據出爐後，美債殖利率大幅上揚，10年期和2年期美債殖利率分別觸及3月10日與9日以來的最高水平，於此同時，美債曲線倒掛也有所加劇。

根據Refinitiv數據，2年期與10年期美債殖利率的利差在周四盤中觸及107個基點，接近3月銀行業動盪前觸及的108個基點，為1981年以來的最高。

至於1年期和30年期美債殖利率之間的利差一度於周三擴大至153個基點，同樣為1981年以來的新高，接著於周四略為收窄至152個基點；而5年期與30年期美債殖利率的利差則於周四擴大至24.5個基點，寫下3月份以來最嚴重倒掛。

美債殖利率曲線為美國經濟衰退的先行指標，曲線倒掛被視為經濟有衰退之虞。倒掛幅度愈大，經濟衰退機率愈高。

儘管美國最新經濟數據展現十足韌性，但企業面臨壓力的跡象正逐漸顯現，聯準會最新公布的報告顯示，當前陷入財務困境的企業數高於1970年代以來大多數的緊縮時期，意味著當前限制性政策可能導致投資和就業在短期內顯著放緩。

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