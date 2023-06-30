美Q1 GDP年增率上調至2％ 歸功於這兩點

美國商務部29日發布第一季國內生產毛額（GDP）終值，繼從初值1.1％上修到1.3％之後，季增年率再上調到2％，也高於普遍預估的1.4％。勞工部同時公布上周（迄至6月24日）初領失業救濟人數，較前周減少2.6萬至23.9萬，為2021年來最大減幅，少於調查預估的26.4萬。

（工商時報 吳慧珍）

美國第一季GDP大幅上修至2% 歸功於消費和出口

美國商務部今天公布，今年第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長2%，增幅由先前公布的初值1.1%顯著上修，部分歸功於消費者支出比預期來得強勁。

法新社報導，儘管全球最大經濟體美國今年首季成長速度仍較去年最後一季的2.6%降溫，但已比原先估計的情況好許多。

美國商務部在報告中表示，「更新後的估值主要反映出口與消費者支出上修」，但在非住房固定投資等一些其他領域的數值下修，局部抵銷上修部分。

消費支出持續拉抬美國經濟，即使爆發銀行業動盪及美國聯邦準備理事會（Fed）不斷升息，美國經濟今年仍能以強勁表現開場。

不過，隨著聯準會繼續快速調高基準放款利率來打擊頑強的通貨膨脹，過去一段時間美國經濟活動呈現降溫。

（中央社）

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