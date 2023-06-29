美國、荷蘭再出拳 收緊對中晶片出口管制

路透社29日報導，美國與荷蘭將進一步限制企業將晶片製造設備出口至中國，以防範其技術被用於強化中國軍事力量，美國預計會阻止業者將半導體生產設施運往特定中國晶圓廠。

美國去年10月以國家安全為由，出台了一系列針對先進半導體晶片的出口管制措施，美國企業諸如應用材料（Applied Materials）、科磊（KLA）與科林研發（Lam Research）皆受到影響，美國也持續遊說其他擁有關鍵技術的國家，呼籲後者採取類似措施、限制出口，日本遂於今年5月宣布，將對23種晶片設備祭出出口限制措施，於7月23日生效，料將影響尼康、東京電子等十多家日本企業

路透社29日援引消息人士報導，荷蘭也將收緊對中的晶片設備出口限制。荷蘭政府早前已禁止光刻機巨頭艾司摩爾（ASML）出口極紫外光曝光機（EUV）至中國，據悉，荷蘭將於周五宣布對艾斯摩爾及其他公司祭出進一步限制，要求其出口深紫外光曝光機（DUV）至中國前必須獲得許可證，預估艾斯摩爾的TWINSCAN NXT:2000i等型號將會受到影響，其較舊的型號如TWINSCAN NXT:1980Di等，可能也會被禁止在特定的中國晶圓廠中使用。

消息人士稱，荷蘭新規不會立即生效，生效日期料會落在9月。荷蘭政府及艾斯摩爾目前皆拒絕置評，負責監督出口管制的美國商務部也拒絕回應。

而美國則預計會在7月底公布新規，將會瞄準六座特定的中國晶圓廠，要求企業在出口設備給這些工廠前，須提前取得許可證，其中包括中芯國際營運的一家晶圓廠。美國的規定預估也將適用於艾斯摩爾，因後者生產的設備中包含美國零件。消息人士透露，美國也會在7月針對其去年10月的晶片管制令進行更新。

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