銀行股發力 道瓊勁揚269點 美光跳水4%

美國最新數據再次體現經濟韌性，緩解市場對於經濟衰退的擔憂，華爾街股市29日早盤齊漲，由於美國大型銀行全數通過聯準會壓力測試，激勵銀行股強勢上攻，道瓊工業指數盤中最多升近300點，全日維持漲勢，而科技股在美光領頭下挫跌，拖累那斯達克指數盤中兩度轉跌，終場小幅收黑。

道瓊工業指數上漲269.76點，或0.80%，以34,122.42點作收；標普500指數上揚19.58點，或0.45%，收4,396.44點；那斯達克指數微跌0.42點近乎持平，收13,591.33點；費城半導體指數上漲4.69點，或0.13%，收3,614.18點。

數據方面，美國首季國內生產毛額（GDP）季增年率終值由1.3%上修至2%，上修幅度大幅超越預期，其中，個人消費支出增速由原本的3.8%上調至4.2%，為近兩年來最強勁，出口增幅亦調升至7.8%，而聯準會重視的核心個人消費支出價格（PCE）季增率則報4.9%，略遜於市場預期的5%。

美國勞工部周四公布數據顯示，上周首次申領失業救濟人數大減2.6萬人至23.9萬人，大幅低於預期的26.5萬人，創下2021年10月以來最大跌幅；而截至6月17日為止的持續申領人數亦跌1.9萬人至174.2萬人，低於預期的176.5萬人。

強勁經濟數據出爐後，美債價格跳水、殖利率大幅飆升，10年期美債殖利率最多跳升16.1個基點至3.87%，2年期美債殖利率更是大彈21個基點，報4.90%。

政經方面，聯準會主席鮑爾28日在歐洲央行年度論壇上釋出鷹派言論，暗示聯準會還將多次升息，且不排除連續升，他29日在西班牙出席公開活動時再度重申，聯邦公開市場委員會（FOMC）預期今年至少再升息兩次，並提到3月出現的銀行業危機可能導致信貸環境進一步收緊，貨幣緊縮的全面效果仍需要一段時間才能顯現。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）則是於29日發表鴿派言論，他認為，經濟數據證明通膨已進入正常範圍，因此聯準會應等待政策繼續發揮效用，他贊成維持利率不變，不過他也重申，若物價增長偏離目標，聯準會將不得不持續升息。

個股方面，聯準會28日公布年度銀行壓力測試報告，受測的23家大型金融機構全數過關，代表其在嚴重衰退情境下仍有能力放貸給家庭和企業，銀行股29日漲勢強勁，摩根大通終場勁揚3.5%，為升幅最大的道瓊成分股，高盛亦攀升3.1%，富國銀行及美國銀行則分別上漲4.5%和2.1%。

美國晶片巨擘美光於28日公布財報，第三財季虧損小於預期，且第四財季展望樂觀，但有分析師質疑其復甦前景，並擔憂美光在中國市場仍充滿不確定性，使美光盤初勁揚逾1%後迅速轉跌，早盤時段一度跌逾5%，收盤下挫近4.1%，收報每股64.33美元。

蘋果29日盤中股價再創新高，一度觸及190.07美元的高位，市值達2.983兆美元，收盤則是上漲0.18%，收在189.59美元，市值持續逼近3兆美元大關。

大型科技股29日普遍低氣壓，Meta 下挫3.76美元，跌幅1.32%，收報281.53美元；亞馬遜挫跌1.14美元，跌幅0.88%，收報127.90美元；Google下滑1.07美元，跌幅0.88%，收120.01美元；微軟下跌0.80美元，跌幅0.24%，收報335.05美元。

台股ADR方面，台積電ADR挫0.28美元，跌幅0.28%，收在100.64美元；日月光ADR 下跌0.08美元，跌幅0.93%，以8.52美元作收。

延伸閱讀

鮑爾放鷹 暗示還將多次升息

葉倫︰冀望訪中「重新建立聯繫」

蘋果市值3兆美元 近了

每周8家大型美企破產 直逼海嘯時期