女股神6月連三買台積電

「女股神」伍德（Cathie Wood）旗下的方舟投資管理公司（ARK Investment Management）28日再度買進台積電ADR以及超微（AMD）股票、且進一步售出特斯拉持股。這也是這位明星操盤手本周第二度加碼上述兩家晶片股、減持特斯拉的操作，也是本月第三度購入台積電ADR。

在28日加碼之前，伍德在6月14日買進9.8萬股台積電ADR，持有成本1,000萬美元。緊接著在6月26日，加碼18,106股，成本約200萬美元，累計3波入場買入台積ADR約1,500萬美元。

伍德這波進場時間，適逢台積電ADR衝高回落，自6月14日至28日收盤，累計下跌6.04％。29日台積電ADR早盤小漲0.42％，報101.33美元，隨即賣壓湧現。

根據方舟最新公布交易通知，這家投資公司藉由旗下兩檔ETF進行交易。方舟自動化技術與機器人ETF當日釋出特斯拉17,967股、方舟新世代網路ETF減持10,401股，以特斯拉28日收盤價256.24美元為計，售出股票價值約730萬美元。

此外，方舟自動化技術與機器人ETF當日增持超微4,576股，以當日收盤110.17美元計算，買進價值逾50萬美元，該基金亦買進台積電ADR共6,542股，方舟新世代網路ETF也加碼20,114股，以當日收盤100.92美元為計，價值接近270萬美元。

在特斯拉即將公布第二季交車量之前，伍德執掌的方舟一再出脫特斯拉股票，本月累計拋售這家電動車大廠逾50萬股，以28日收盤價計算，售股規模達1.281億美元。

特斯拉將在7月2日揭曉第二季電動車交車數據，根據FactSet資料，分析師預料交車達44.5萬輛，續創新高，輕鬆超越去年同期74％，歸因於當時疫情導致上海廠停工數周。至於中國市場，預料特斯拉銷量達15.5萬輛，比第一季創紀錄銷量還高出13％。

由於外界看好特斯拉上季業績亮眼，帶動近日股價一路攀升，方舟卻在6月已多次售出該車廠股票，預料伍德應是趁著此波股價大漲而獲利了結。今年以來，特斯拉股價飆漲一倍有餘。

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