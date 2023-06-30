投行都喊美國衰退 法人轉向防禦型選股

六月在輝達黃仁勳旋風式訪台，搭配相關供應鏈的股東會登場，台股掀起一波AI硬體投資熱潮，然後六月台指期合約在外資期現貨同步做多的背景下，在夏至當天完成波段上漲1,277點，多頭氣勢如虹，可惜夏至也是一年當中陽氣最盛的時候，自此陰氣漸生，果然端午連假之後，加權指數就往下變盤，兩天跌掉314點，6月27日收盤價16,888點好有玄機，不知道是主力暗示大家行情到此為止「一起溜吧」？還是暗示大家拉回買進「一路發發發」？

守在二十日均線支撐附近反彈的6月28日，11點20分共有15家漲停板，719家上漲，還算不錯的反彈，只是觀望量縮的格局一時難以打破，畢竟景氣展望仍撲朔迷離，但加權指數距離去年的18,169前高點也不過才1,731點，不到10%的距離，等明年台積電三奈米大量生產後，應該不難突破吧！

加權指數在端午向下變盤的其中一個因素是，第三季傳統旺季需求可能不強。下半年需求是Ｕ型還是Ｌ型在第一季是個熱門議題，大摩認為今年的急單代表的意義跟往年不同，是景氣能見度不高，導致訂單拖延到最後一刻才決定，不是需求回籠的證據。

中國景氣疑似通縮 美國核心通膨頑固

當然，這跟美中兩大市場的景氣有關，中國景氣疑似通縮的走勢，是影響第三季傳統旺季需求的關鍵，偏偏中國政府的救市措施遲遲不推出，市場處在既期待又怕受傷害的狀態，於是美國市場成為左右金融市場行情的重心。

喊了一整個上半年的美國衰退論，結果美國就業市場依舊強勁，通膨雖然降溫中，但核心通膨依舊頑固，FOMC只好在六月鷹派暫停升息，結果美國商業地產不僅沒有如大摩預期的成為下一個風暴，反倒迎來了美國房地產市場出現復甦。

美國五月新屋銷售連續第三個月月增率成長，年增率20%，五月新屋銷售年化76.3萬戶，創2022年二月以來最高，由於美國中古屋市場庫存有限，並且建商對新屋銷售提供各種激勵措施，買家轉至新屋市場銷售強勁，遠超成屋。

美國新屋與成屋走勢脫鉤

會出現新屋與成屋走勢脫鉤的現象，是因為在高利率環境下，成屋的屋主們不願意放棄已經鎖定的低利率，導致成屋庫存低迷，改變了美國房地產市場的結構。

不過值得注意的是，新屋市場僅占美國樓市的一成，而且新屋價格中位數年增率下降7.6%，為今年連續第二個月出現下降。

FED從去年三月啟動升息，美國房價從六月開始下跌，從美國四月S&P/CS全國房價指數月增率上漲0.5%，連續三個月上漲，可初步假設去年六月以來的房價下跌已結束，不過四月S&P/CS全國房價指數年增率下降0.2%，為2012年四月以來首次年增率下降。值得留意的是，目前美國房價僅比2022年六月的高點低2.4%。

從房地產市場可以看到高利率並未造成美國經濟傷害的證據，這不知道該說好還是不好，因為經濟活動熱絡，有錢賺照說應該大家樂見的，但核心通膨下不來，支撐FOMC繼續升息抗通膨的理由。

美國耐久財訂單量連三個月成長

另一個美國經濟強勁的數據是，由於飛機大訂單挹注，美國耐久財訂單量連續三個月成長，如果扣除飛機非國防資本的耐久財訂單月增率上漲0.7%，前值為成長1.3%，為連續第二個月成長。商業設備訂單連續第二個月成長，表明在FED激進升息下，儘管借貸成本提高，經濟不確定性大，但企業仍在進行長期投資。

製造業衰退 美國今年可能投資縮減

雖然目前的美國經濟看似有機會軟著陸，但隨著製造業衰退，美國今年有可能陷入投資縮減的衰退，美國六月Markit製造業PMI初值46.3，創2022年12月以來最低，其中製造業的新訂單降至六個月低點，綜合PMI的新訂單指數降至53.5，製造業和服務業的下滑讓綜合PMI創下三個月新低。

小摩發出警語：「衰退可能有必要出現，因為通膨最終會回到目標水準。」去年美國通膨達到了四十一年來的最高水準，FED也將利率提高五百基點，達到了2007年以來的最高水準，紐約聯準會預測，到2024年五月，美國陷入衰退的可能性為71%，小摩最近模擬了2023-2024年四種衰退的情境，最樂觀的經濟完全避免衰退情境，小摩認為這種可能性只有23%。

最悲觀的情境是，美國在2023年年中立即陷入衰退，小摩認為這種情況出現的可能性為10%。小摩認為最有可能出現的衰退情境是溫水煮青蛙式的衰退，36%的出現機率，導致衰退的主要因素是積極的貨幣緊縮政策，使得全球經濟在2024年同步陷入衰退。

最後一種slip-sliding away衰退，這種情況最早可能在2023年至2024年初出現，持續的貨幣緊縮將美國帶入衰退，同時全球其他經濟體仍保持彈性。

華爾街大空頭： 美股獲利展望低於市場共識

去年十月在金融雜誌《機構投資者》(Institutional Investor)最新調查中，獲最佳投資組合策略師榮銜的大摩策略分析師Michael Wilsonn，也是華爾街大空頭在最新的報告中表示，美股的獲利展望低於市場共識，標普500指數在短期內有下降的風險，預計將在年底下降至3900點，約-10%的下跌風險，然後在明年第二季度反彈至4200點。

關於這點，Wilsonn原本是預期第二季下探3900點，然後年底反彈至4200點，顯然美股上半年的走勢超乎他的預期，所以把整個進度推遲半年，立場依舊偏空不變，他認為過去十二個月，美國財政支持比大多數投資人所認知的要多很多，但預計七月將是轉折，未來十二個月內營收低於預期和股票定價惡化，可能會對名義GDP造成6%的不利影響。

法人轉向防禦性股票

Wilsonn認為隨著投資者轉向防禦性股票，價值股的表現將超過成長股，這點從投信最近買進的股票可以看到這樣的選股趨勢，甚至連外資也開始跟進。統計6/14~6/28投信買超前三十名股票當中，聚陽買超43.35億元，股價從231元漲到289.5元，+25.32%，算是這波防禦型股票換得最成功的一檔，其他買超較多的個股如統一、永豐餘、遠傳、長榮航等都是盤面相對抗跌的強勢股。

局勢的發展也讓原本持有14,000口台指期多單的外資開始轉向防禦型，先是端午過後集中市場賣超-459.33億元，台指期多單未平倉停損一半，然後加碼長榮航，買進生技股的台耀、美時、保瑞，觀光的雄獅、自行車的美利達、冰飲的統一超以及中華電。

但成長股也不是沒有亮點，電腦族群的廣達、ASIC的創意、鋰電池的AES-KY、IC設計的聯發科與聯詠等個股，在科技股遭遇季底結帳賣壓的籌碼你丟我撿過程，相對抗跌，應該是下一波多頭的火種。

（ 本文由理財周刊提供，原文網址見此 ／第1192期 洪寶山）

(本篇文章為分享與教學之用，無任何影響股價之意圖，亦非推薦任何股票，投資人勿將教學內容視為投資建議，在做投資之前應理性思考，獨立判斷，並自負投資盈虧責任。)

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