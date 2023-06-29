美禁AI晶片引爆經濟戰？美企巨頭恐成炮灰

美國可能對出口中國的人工智慧（AI）晶片實施新的管制措施，華爾街分析師警告這幾乎要演變成「地緣政治經濟戰」。

《華爾街日報》援引消息人士報導，美國商務部最快可能在7月初對出口中國的AI晶片實施新限制，將要求輝達等晶片製造商所生產的AI晶片在未經美國政府許可下，不得向中國客戶供貨，且這次可能擴及輝達專為中國設計、已經降低規格的A800。

為了遵守美國政府去年底對中國祭出的半導體技術出口管制，輝達為中國市場推出了規格較低的「Nvidia A800」高階繪圖處理器（GPU），以取代被禁止出口中國的Nvidia A100晶片。

報導亦指出，美國政府也在考慮禁止為中國AI公司提供雲端租賃服務，因部分中國企業藉此規避美方對先進晶片的出口管制。

為了避免觸怒北京，拜登政府可能會在財政部長葉倫7月初完成訪華行程後，才會採取行動。

如果華府真的進一步收緊對中國的晶片出口管制，中國的經濟增長與軍事發展可能受到影響。

資產管理公司Baird科技業策略師Ted Mortonson周三表示，此舉不只是針對中國未來的經濟增長，也是衝著軍事AI這個新領域而來。當我們限制一個國家的經濟主權時，這對中國來說就是一條相當大的紅線。沒有人知道這些限制會有多深入，但我認為「不讓中國擁有我們最先進的矽技術」現在顯然已經變成美國的一項經濟政策。

在AI狂熱帶動下，輝達（Nvidia）和超微（AMD）近來股價表現亮眼，但受到政策面利空打擊，周三股價回落。

Mortonson表示，中國市場貢獻輝達和超微總營收約25%～30%，這場「地緣政治經濟戰」可能使兩家公司的核心增長面臨阻力。目前尚不清楚中國會如何應對新禁令，但北京將報復的矛指向美國企業完全是可以預見的事。

該策略師表示，中國控制著其他許多供應美國的產品，他們不會就這麼「坐以待斃」，他們會以其他方式反擊美國，一些事業版圖非常、非常大的美國公司可能成為追擊目標。

輝達財務長Collette Kress周三表示，美國收緊AI晶片出口中國的管制雖然不會對輝達立即造成實質性的影響，但長期而言，美國晶片產業將永遠失去在中國這個全球主要市場競爭與取得領先的機會，並將對輝達未來的事業與業績表現造成衝擊。

（時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電）

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