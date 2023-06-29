景氣漸入佳境 日5月零售優預期

由於外國旅客陸續回流，加上國內需求未見減少，景氣持續反彈下，日本5月零售銷售漲幅超乎預期，月增1.3%。至於年增率方面，因汽車、醫療用品、化妝品，以及食品飲料等產品熱銷，更是大幅成長5.7%。

專家學者認為，日本5月零售銷售金額增加，可能是當地超過3%的通膨所帶動的。預估日本本季經濟有機會繼續成長，不過，漲幅不一定會比第1季，經調整後的季增年率1.3%要大。

因此，民間消費力道應該真的比預期要更具彈性。此外，來日本遊玩的觀光客絡繹不絕，2023年底之前，人數就可望恢復至疫前2019年水準。另外，日圓兌美元匯價一直走貶，又來到7個月新低，也是銷售成長的主因之一。

根據日本官方統計，截至5月份，海外遊客數量已回到疫前的近7成，且人數還是可能續增。另外，因日幣還是疲弱，也讓這些赴日旅遊的外國人，在上季拼命購物，所花費的錢更是恢復至疫前近9成。

日本上班族有部分已加薪，不過，還是被大漲的通膨給吃掉，故日子也沒好過到哪去。分析師提醒，左右日本GDP的報告中，近期還要觀察的重點，可放在最新的東京通貨膨脹以及日本工業生產等上面。

（時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電）

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